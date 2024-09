Tunisie: EST / Clôture demain du mercato Benayad et Zaddem - Départ imminent !

Ne figurant pas sur la liste africaine, le départ de Riyad Benayad et Moataz Zaddem se précise. La direction du club a jusqu'à demain, date de clôture du mercato estival, pour trancher.

Depuis leurs retours de prêt, respectivement du Raja Casablanca et d'Al-Masry SC, Riyad Benayad et Moataz Zaddem s'entraînent avec l'équipe B en attendant de trancher sur leurs cas.

Or, demain c'est la date de la clôture du mercato estival en Tunisie. Comme les deux joueurs ne figurent pas sur la liste africaine, il est clair qu'ils ne font pas partie des plans de Miguel Cardoso et doivent, dès lors, trouver preneur au risque d'être prêtés à des clubs qui ne correspondraient pas forcément à leurs ambitions.

Leur sortie se précise de plus en plus sans le moindre doute.

Seul le Raja se positionne

Depuis le retour de Benayad et Zaddem au Parc B, qui a coïncidé avec le démarrage du mercato estival, l'avenir des deux joueurs a fait couler beaucoup d'encre et on les a annoncés ici et là.

Beaucoup a été dit à leur sujet depuis.

Une chose est sûre : les deux joueurs sont sous contrat. Riyad Benayad est lié par un contrat avec l'EST qui court jusqu'au 30 juin 2025, alors que Moataz Zaddem est "sang et or" jusqu'au 30 juin 2026.

Renseignements pris : seul le Raja se positionne sur Riad Benayad, proposant une offre officielle pour le récupérer définitivement après avoir évolué sous ses rangs durant la deuxième moitié de la saison écoulée sous forme d'un prêt de six mois.

Ce qui bloque encore dans les négociations entre l'EST et le Raja, c'est le montant du transfert. Selon des échos qui circulent depuis quelques semaines déjà, l'Espérance a fixé son prix pour libérer Riyad Benayad : 500.000 euros. Mais le club marocain ne veut pas investir ce montant pour acquérir l'Algérien.

Ceci dit, il faut s'attendre à ce que l'Espérance et le Raja trouvent un terrain d'entente d'ici demain et coupent la poire en deux. C'est fort probable, étant donné les bonnes relations qui les unissent depuis des années.

Rien de concret pour Zaddem

Si les choses sont claires pour Benayad qui dispose d'une offre concrète émanant du Raja Casablanca, ce n'est pas le cas de Moataz Zaddem.

Ce dernier n'a pas ramené d'offre officielle et ne fait pas partie des plans de Cardoso, sinon il l'aurait inscrit sur la liste africaine et intégré aux entraînements de l'équipe première comme il l'a fait pour Oussema Bouguerra.

Si Zaddem veut préserver les acquis de son passage par Al-Masry, il doit trouver preneur et ne pas se contenter de pourparlers qui n'atteignent même pas le seuil de négociations officielles.

Ben Hammouda : pas de preneur, non plus !

Un autre cas à régler : Mohamed Ali Ben Hammouda encore lié par un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2025. Lui aussi s'entraîne avec l'équipe B et ne figure pas sur la liste africaine. Le plus probable est qu'il soit prêté.