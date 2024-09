Madagascar: Développement rural - Succès des programmes financés par l'Union européenne dans le Nord

Les impacts des actions menées dans le cadre de la coopération entre Madagascar et l'Union européenne dans les régions Sava, Diana et Analanjirofo ont apporté des changements sur la vie des bénéficiaires, d'après leurs témoignages.

492 millions d'euros du Fonds européen de développement (FED). C'est le fonds mobilisé par l'Union européenne (UE) pour financer divers projets dans le cadre du Programme indicatif national (PIN) de Madagascar. Le développement rural, un des domaines d'intervention clés de l'UE, a permis de transformer la vie de milliers de personnes vulnérables dans les régions rurales, entre autres, dans le Nord du pays.

En effet, la coopération entre l'UE et le Gouvernement malgache a permis de mettre en place des programmes tels que RINDRA et AFAFI (Nord, Centre, Sud) pour renforcer l'agriculture, améliorer la sécurité alimentaire et soutenir la résilience des communautés face aux crises économiques et climatiques. Selon Vao Noella Tafanimboladosy, régisseur d'AFAFI Nord basé à Ambilobe, ce programme couvre les régions SAVA, Diana et Analanjirofo et a eu des retombées directes sur la vie quotidienne des populations, depuis sa mise en oeuvre en 2019.

Réalisations.

Grâce à des initiatives comme la réhabilitation de périmètres irrigués et l'installation de nouveaux systèmes de gestion des eaux, la production agricole a augmenté, permettant aux agriculteurs de bénéficier d'un meilleur accès à l'eau. Andiva Voavy, un agriculteur dans la commune de Mantaly, témoigne de cette amélioration : « AFAFI Nord a construit une prise d'eau et a amélioré le canal Stella qui irrigue désormais près de 300 hectares de rizières. Cela a radicalement changé nos conditions de vie et a mis fin aux litiges sur l'acheminement du cours d'eau ».

En plus de soutenir l'agriculture, AFAFI Nord a mis en place 18 points d'eau, rien qu'à Ambilobe. Des Centres de Nutrition Communautaire (CNC) ont également été créés pour répondre aux besoins des enfants. Hominia Alahady, une bénéficiaire, explique : « Aujourd'hui, nos enfants n'ont plus besoin de parcourir des kilomètres pour être soignés. Ils reçoivent des soins et des vaccins régulièrement au centre, car des représentants du CSB-II Antsimbolo viennent souvent ici pour ces services. » Le programme soutient également les organisations paysannes dans les filières rizicole, piscicole et de la banane.

Jean Rolin Tombozara, un planteur de bananes, partage son expérience : « Grâce à AFAFI Nord, nous avons reçu des formations et des équipements. Notre niveau de vie s'est nettement amélioré. » Bref, les actions menées avec l'UE vont au-delà des infrastructures. Elles visent à améliorer les conditions de vie des populations rurales, en renforçant leur résilience et en leur offrant des opportunités économiques durables.