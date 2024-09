Madagascar: Feux de forêt - Angavokely, en proie aux flammes

Les flammes continuent de ravager la réserve forestière d'Angavokely, alors que l'incendie a été déclaré il y a plusieurs jours. Cette situation est alarmante, surtout pour les amoureux de la nature et les sportifs qui fréquentent régulièrement ce site.

Alerte ! La réserve forestière d'Angavokely est en proie aux flammes depuis plusieurs jours. Bien que l'alerte ait été lancée, les feux demeurent hors de contrôle. En passant par la RN2 mardi, on pouvait voir la montagne d'Angavokely enveloppée de fumées provenant des broussailles en feu. Une partie de la forêt a déjà été ravagée, selon les observations à distance. Si aucune décision n'est prise rapidement, les flammes risquent de devenir incontrôlables.

Cette dégradation de la forêt d'Angavokely touche particulièrement les passionnés de sports en pleine nature. Ce site est non seulement précieux pour sa biodiversité, mais aussi pour les nombreuses activités de plein air qu'il propose. Chaque année, des associations sportives comme l'Utop, Mada VTT, et We Love Trail organisent une journée de reboisement autour de la réserve. En effet, Angavokely est devenue un lieu incontournable pour les traileurs.

Cependant, le manque de réaction des autorités face à cette situation a frustré ces sportifs, qui bénéficient des bienfaits de ce site naturel. En outre, récemment, un droit d'entrée a été imposé pour accéder à la réserve. « La déforestation d'Angavokely ne date pas d'hier. Elle n'est pas seulement due aux incendies, mais aussi à des activités comme la production de charbon. Ce qui nous inquiète le plus, c'est qu'à un certain moment, il est devenu interdit de prendre des photos du site, notamment des activités de déforestation », a témoigné un traileur souhaitant garder l'anonymat.

Chaque année, la réserve d'Angavokely est victime d'incendies, malgré son statut de site protégé et la présence de gardes forestiers. Les adeptes de course nature appellent à la solidarité de tous. Il est à espérer que les autorités et les communautés locales pourront collaborer efficacement pour préserver ce trésor naturel.