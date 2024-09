Madagascar: Professeur Emile Kasy - Publication d'un nouvel ouvrage

Ce samedi, le professeur d'économie Emile Kasy a présenté son nouvel ouvrage intitulé, Économie politique du Livre Rouge de Didier Ratsiraka : Du Socialisme au Libéralisme, sous les éditions Tsipika.

Selon l'auteur, l'ouvrage, fruit d'une conviction de recherche pour un service à la nation a été écrit afin de mieux comprendre l'histoire et de mieux agir dans le futur. En tout cas, Économie politique du Livre Rouge de Didier Ratsiraka : Du Socialisme au Libéralisme, est une étude politico-économique détaillée de la mise en oeuvre de la Charte de la Révolution Socialiste Malgache, le projet de société porté par l'ancien chef d'État, période-clé qui a marqué un tournant décisif dans l'histoire politique et économique de Madagascar, précise-t-on.

Cet ouvrage écrit dans un esprit technique et scientifique essaie d'apporter des éclairages sur les tenants et l'aboutissement de ce Livre Rouge. L'auteur de cet ouvrage, Emile Kasy est un Professeur Habilité à Diriger des Recherches en Économie et est un enseignant chercheur à l'Université de Toamasina. Il a déjà écrit de nombreux articles et deux ouvrages sur la pauvreté et le développement de Madagascar. Cet ouvrage sur le Livre Rouge est le troisième qui se veut être un outil d'éclairage et de guide pour un avenir meilleur.