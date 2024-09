Tunisie: «Novation City » s'allie à « Nvidia » - Lancement du premier hub d'innovation IA dans la région MEA

«Novation City » renforce son positionnement technologique en s'alliant avec Nvidia, le leader mondial de l'intelligence artificielle. Grâce à ce partenariat inédit, la technopole ambitionne de hisser la Tunisie dans la chaîne de valeur mondiale de l'IA.

Le pôle de compétitivité de Sousse, «Novation City», vient d'officialiser son partenariat avec le géant de l'IA, «Nvidia». Après un an et demi de collaboration, la technopole, connue pour être à la pointe des nouvelles technologies, a annoncé, mardi 17 septembre, l'inauguration du premier hub d'innovation en IA, construit en collaboration avec le leader mondial de l'intelligence artificielle.

Formation de développeurs

Une première dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique, qui a suscité l'enthousiasme non seulement des startup hébergées par la technopole, mais aussi de l'ensemble de l'écosystème tunisien de l'innovation. «C'est un acquis de taille, non seulement pour la Tunisie, mais aussi pour toute la région », s'est félicité Hichem Turki, CEO de Novation City.

Attirée par la disponibilité de ressources humaines hautement qualifiées, notamment les développeurs et les entrepreneurs, ainsi que par la proximité géographique avec l'Europe et le reste de l'Afrique, «Nvidia » a misé sur le site tunisien. La formation de développeurs aux technologies avancées de la société américaine constitue la première étape de ce partenariat.

%

«La prochaine phase repose sur trois éléments principaux. Premièrement, nous allons continuer à former davantage de développeurs dans le cadre d'un programme Institut de «Deep Learning» appelé «DLI ». Nous avons plus de 40 ambassadeurs ici en Tunisie, déjà formés sur notre technologie, et nous prévoyons d'étendre ce nombre en formant encore plus de développeurs sur les plateformes «Nvidia».

Deuxièmement, nous explorons d'autres moyens innovants d'investir en Tunisie, notamment en finançant des startup supplémentaires et en les connectant à des entreprises via notre programme Inception. Enfin, le troisième pilier est notre programme de recherche, visant à soutenir les efforts de recherche en Tunisie », a expliqué Susan Marshall, représentante de «Nvidia».

Développer la filière mécatronique en Tunisie

De son côté, Hichem Turki a déclaré à La Presse que ce partenariat s'aligne parfaitement avec les objectifs de « Novation City », qui vise à développer la filière mécatronique en Tunisie, dont l'intelligence artificielle est partie intégrante. «Nous devons être en phase avec les technologies utilisées à l'échelle internationale, car c'est ce qui nous permettra d'apporter de la valeur ajoutée à la Tunisie et de la conserver ici. En attirant «Nvidia », nous souhaitons retenir nos jeunes talents et leur offrir toutes les opportunités, comme s'ils étaient à l'étranger, afin de pouvoir développer des startup ici, avec toutes les ressources nécessaires», a-t-il souligné.

Il a, également, ajouté que grâce à ce partenariat, «Novation City » aspire à positionner la Tunisie plus haut dans la chaîne de valeur de l'IA. Turki a précisé, dans ce sens, que le pôle de compétitivité a investi dans les technologies «Nvidia», notamment en matière de capacités de calcul, «Nvidia» étant leader mondial dans ce domaine. «Avec cette capacité de calcul, on peut avoir des startup de plus en plus intelligentes et de plus en plus valorisantes pour le pays et pour la startup en elle-même», a-t-il précisé.

Turki a, par ailleurs, ajouté que la formation est un pilier de ce partenariat puisqu'elle permet de former des spécialistes sur les technologies «Nvidia », soulignant que la technopôle va continuer à investir dans la capacité de calcul.

Il convient de noter que le hub annoncé récemment offrira des ressources et des formations pour la recherche, le développement et l'application de l'IA par le biais de l'institut Deep Learning de «Nvidia ». En rassemblant les universités, les entreprises technologiques et les professionnels de l'industrie, le hub vise à créer un écosystème favorable à l'apprentissage et à l'expérimentation de l'IA, positionnant Novation City comme un centre d'excellence de l'IA en Tunisie.