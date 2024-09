L'ambassadeur de la République populaire de Chine en Tunisie, Wan Li, a déclaré, lors de son passage à l'émission « Yahdoth fi Tunis » sur les ondes de la radio nationale hier que son pays a accordé un don à la Tunisie pour financer la réalisation de plusieurs projets, dont une partie sera dédiée à la construction d'un hôpital de traitement des cancers à Gabès et à l'extension de l'hôpital de Sfax.

En ce qui concerne le projet de la cité médicale à Kairouan et le projet de réaménagement du complexe olympique d'El Menzah, l'ambassadeur chinois a estimé qu'ils faisaient partie des grands projets en Tunisie nécessitant des investissements importants, et qu'ils ne seraient pas réalisés uniquement grâce au don chinois, mais que la Chine aiderait tout de même la Tunisie dans leur réalisation.

L'ambassadeur a confirmé que son pays a présenté des avant-projets d'études de faisabilité concernant les grands projets, y compris celui de la cité médicale des Aghlabides, qui constitue la première étape pour avancer dans la réalisation de ce projet.

Il a également expliqué que les relations entre les deux pays reposent sur la base des bénéfices réciproques et de l'intérêt mutuel, et que tous les projets programmés profiteront aux peuples tunisien et chinois.

Dans ce contexte, Wan Li a rappelé que lors de la visite d'État du Président de la République, Kaïs Saïed, en Chine en mai dernier, et lors de la participation du chef du gouvernement, Kamel Maddouri, au sommet Chine-Afrique à Pékin, des discussions sérieuses ont eu lieu entre les dirigeants des deux pays concernant plusieurs projets importants qui seront réalisés en Tunisie, notamment la cité médicale des Aghlabides à Kairouan et l'aménagement du complexe sportif d'El Menzah.

À cet égard, l'ambassadeur a incité les investisseurs et les entreprises chinois à coordonner avec la partie tunisienne pour réaliser ces grands projets, qui doivent être exécutés selon les règles du marché et les principes commerciaux internationaux.

L'ambassadeur a souligné que la Tunisie bénéficie d'une position géographique privilégiée et d'une énergie solaire abondante, ce qui, avec son identité à la fois arabe et africaine, renforce les perspectives de coopération dans les énergies renouvelables, les voitures électriques, et la lutte contre les changements climatiques.

Wan Li a également rappelé que cette année marque le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la Tunisie, des relations qui ont été marquées par une stabilité et un développement harmonieux au fil des années. Il a ajouté que l'un des principaux aspects de leur succès est le respect mutuel et la non-ingérence dans les affaires intérieures. La Chine apprécie le soutien de la Tunisie à la politique d'une seule Chine et à l'unité de ses territoires. En retour, la Chine soutient la Tunisie dans ses choix de développement indépendants et affirme son droit à suivre sa propre voie sans ingérence extérieure.