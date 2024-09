Cameroun: Lions Indomptables - Course ouverte pour le nouvel équipementier de l'équipe nationale

La Fédération Camerounaise de Football (Fecafoot) se trouve au coeur d'une intense compétition pour désigner le prochain habilleur officiel des Lions Indomptables. Après la résiliation du contrat avec One All Sports (OAS), plusieurs marques nationales et internationales se bousculent pour habiller les quintuples champions d'Afrique.

Un appel d'offres imminent

Jean Marie Nkoussa, chef du département communication de la Fecafoot, a annoncé le lancement prochain d'un appel d'offres officiel. Cette décision intervient alors que l'équipe nationale se retrouve sans équipementier depuis le 10 septembre, suite à leur match contre le Zimbabwe à Kampala.

Des prétendants de renom

Parmi les candidats potentiels, Adidas se positionne en favori. L'équipementier allemand, ancien partenaire des Lions Indomptables, aurait déjà entamé des discussions avec la Fédération. Cependant, les négociations semblent stagner, ouvrant la porte à d'autres prétendants.

L'émergence de marques locales

Profitant de cette situation, plusieurs marques nationales tentent leur chance. Ces acteurs locaux, bien que plus discrets dans leur approche, voient une opportunité unique de s'associer à l'une des équipes les plus prestigieuses du continent africain.

Un enjeu majeur pour le football camerounais

Le choix du nouvel équipementier revêt une importance capitale pour la Fecafoot. Il s'agira du troisième partenaire sous l'actuelle direction, après Le Coq Sportif en 2022 et One All Sports. Cette décision pourrait influencer l'image et les performances de l'équipe nationale dans les années à venir.

%

Un calendrier serré

Avec la prochaine fenêtre FIFA prévue en octobre, la Fecafoot se trouve face à un défi de taille. Si aucune décision n'est prise d'ici là, le sujet pourrait être abordé lors de l'assemblée générale de la Fédération, convoquée pour le 19 octobre 2024.

Des enjeux au-delà du terrain

Cette course à l'équipementier soulève des questions sur la stratégie marketing de la Fecafoot et son impact sur le développement du football camerounais. Le choix final devra concilier prestige international, soutien au développement local et intérêts financiers de la Fédération.

En attendant l'annonce officielle, les supporters des Lions Indomptables restent en haleine, curieux de découvrir sous quelles couleurs leurs héros fouleront prochainement les pelouses africaines et mondiales.