Madagascar: Basket N1A - Top 8 - 16 équipes pour deux titres

MB2ALL et la GNBC remettent leur titre en jeu au Top 8 du championnat N1A au Palais des Sports de Mahamasina du 28 septembre au 6 octobre. Seize équipes dont huit respectivement chez les hommes et les dames vont prétendre aux deux titres en jeu.

Lors de la première phase des zones, les deux formations d'Analamanga, le MB2ALL et la Gendarmerie nationale de basket-ball (GNBC), tenantes du titre, ont assuré et terminent toutes deux sur une bonne note.

Chez les hommes, l'équipe du COSPN, vice-championne de Madagascar 2023, l'Ascut Atsinanana, du BCB de Boeny et du Cosfa d'Analamanga, le MBC d'Atsinanana, le SBC de Vakinankaratra et le NGB d'Itasy ne vont pas faire de cadeau aux gendarmes de la GNBC. Dans les hostilités féminines, huit équipes sont en course aux côtés de MB2All entre autres, la GNBC, l'Ascut Atsinanana, le Fandrefiala d'Analamanga et l'USJFM d'Atsimo-Andrefana, le JEA et Ankaratra pour Vakinankaratra, le Fandrasa de Haute-Matsiatra. Avec la nouvelle formule, quatre des huit équipes se qualifient pour la poule des As et le titre final.