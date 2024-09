Madagascar: Cinéma - R+3 The Origin sort bientôt en salle

Le paysage cinématographique malgache s'enrichit de plus en plus. Un nouveau thriller sortira très bientôt dans les salles de cinéma malgaches. Il s'agit de R+3 The Origin, la suite et la fin de R+3, un thriller qui mêle action et suspense et qui est sorti le 21 octobre de l'année dernière.

Ces deux films, tous deux écrits et produits par Givennio Kalolahy, réalisés par Franck Dix et Patrick Ramangason, prennent place autour du bâtiment R+3 de l'Université de Barikadimy, à Tamatave, un grand bâtiment qui est en apparence laissé à l'abandon et à la désuétude. Le premier film s'est inspiré des histoires qui se trament au niveau de cette université de Tamatave. « En se suicidant dans le campus, un jeune étudiant a éveillé une malédiction qui oblige ses amis à tuer leurs proches ».

La deuxième partie explorera la source de la malédiction, promettant encore plus d'action et de frissons. Givennio Kalohaly a passé trois mois à écrire le script et les dialogues de son deuxième film avant le découpage technique et le tournage qui a commencé au mois de mai dernier. C'est avec l'argent récolté de la diffusion du premier film dans différentes salles des régions de Madagascar que ce deuxième film a pu être réalisé, précise le jeune scénariste.

Le budget a d'ailleurs été un des principaux écueils de ce projet pour lequel ils sont quand même parvenus à bout grâce à leur ténacité, leur goût du risque et leur passion pour le cinéma. Une projection en avant-première est prévue à Tamatave, ainsi que dans la capitale, au Cinepax notamment, le 09 octobre prochain. Par ailleurs, ce film sera diffusé en salle uniquement, d'après les explications, et sera comme le premier, diffusé dans les différentes régions de la Grande Île, grâce au soutien de Telma.

Tous les téléspectateurs de plus de 16 ans pourront donc le retrouver en salle dès le 12 octobre. Par ailleurs, Givennio Kalolahy ne compte pas s'arrêter là puisque Street Company, sa boîte de production se consacrera à d'autres projets cinématographiques, dans d'autres registres.