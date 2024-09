Madagascar: Pétanque - Tournée estivale - Bilan positif pour les boulistes malgaches

La première vague de la délégation malgache est rentrée à Madagascar hier, accueillie en héros par des passionnés et des familles à l'aéroport d'Ivato. Après trois mois de compétitions en France, le bilan est globalement positif, malgré un résultat mitigé aux Masters de pétanque.

La Fédération Sport Boules Malgache (FSBM) a souligné la réussite de ses athlètes, qui ont terminé dix fois finalistes sur douze compétitions. Avec six victoires à leur actif, les boulistes malgaches ont démontré leur potentiel et leur capacité à rivaliser sur la scène internationale, marquant un retour réussi après plusieurs années d'absence en raison de sanctions. « On ne peut en tirer que du positif », a déclaré Julio Adrien Andrianirina, président intérimaire de la FSBM, insistant sur l'importance de cette tournée pour la relance de la pétanque malgache. La délégation, constituée de onze membres, dont neuf joueurs, le Directeur Technique National et le président de la FSBM, a su faire forte impression, même si trois de ses membres sont encore en France pour finaliser leur parcours, et prévoient de rentrer la semaine prochaine.

Cependant, la performance lors des Masters de pétanque a été moins satisfaisante, l'équipe malgache terminant dernière du classement général. Selon toujours ses dires, cela souligne la nécessité d'une préparation adéquate et met en lumière un certain déclin du niveau international des boulistes malgaches, conséquence de leur longue absence des compétitions internationales. « La fatigue accumulée durant la tournée a pesé sur les athlètes, mais ils ont tenu bon, atteignant les demi-finales lors de la première étape », a-t-il ajouté. Ce constat sert de leçon pour l'avenir, notamment en vue de la Coupe du Monde prévue à Dijon en décembre. La tournée estivale a ainsi permis aux boulistes malgaches de renouer avec la compétition et d'envisager de nouveaux défis avec un regard optimiste.