Madagascar: Enseignement supérieur - Manque cruel de formation spécialisée en statistique

Le nombre des universités qui proposent des formations en statistique à Madagascar n'arrive pas encore à couvrir les besoins dans ce domaine. Mis à part le département de Mathématiques, informatique et statistique appliquées à l'université d'Antananarivo ainsi que le département de Mathématiques, informatique et sciences sociales à l'université de Fianarantsoa, l'Ecole supérieure de Management (ESUM) est actuellement la seule université privée qui délivre un diplôme de statisticien.

Toutes les formations dispensées par cette école sont habilitées par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MESUPRES) et il existe aussi une équivalence au niveau du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique (MTEFoP). Cette mention a été mise en place en raison du manque de statisticiens professionnels à Madagascar. Un concours a été organisé à cet effet le 16 septembre dernier pour accéder aux formations dans la mention statistique. Trois étudiants sur les 33 fraîchement diplômés en Licence auprès de cet établissement sont des statisticiens dont la cérémonie de sortie de promotion s'est tenue dernièrement.

Compétences.

Les étudiants de cette promotion baptisée « Santatra » ont décroché leurs diplômes en Communication, Gestion, Économie, Statistique, Droit Privé et Informatique. Ils sont tous prêts à rejoindre le monde du travail après les stages professionnels, des pratiques sur terrains ainsi que des visites d'observation et de pratiques auprès de grandes et moyennes entreprises. « Nous voulons nous démarquer de nos concurrents, mais surtout soutenir les étudiants tout au long de leurs carrières. Devenir un cadre d'entreprise performant ou être un entrepreneur aguerri, tels sont les objectifs insufflés aux étudiants », selon Onihasina Rabemihoatra Razakanaivo, Directeur Général de l'ESUM.