Ile Maurice: Accusation maintenue contre Rajanah Dhaliah

L'Ancien secrétaire parlementaire privé (PPS) Rajanah Dhaliah a connu un revers judiciaire, lundi, au tribunal de Port Louis, alors qu'il demandait la radiation de l'accusation de trafic d'influence qui pèse sur lui. Bien que la défense ait évoqué un délai excessif dans l'enquête, arguant que cela causait un préjudice à sa vie sociale et politique et qu'elle ait invoqué aussi l'absence d'un soupçon raisonnable pour maintenir l'accusation, la Financial Crimes Com mission (FCC) a contesté ces points, soulignant la complexité et la gravité de l'enquête, menée par le chef inspecteur Mooneesawmy.

L'affaire a débuté le 15 mars 2023, lorsqu'Ajay Kumar Jeetoo a contacté l'Indepedent Commission against Corruption (ICAC), déclarant qu'il avait versé des pots-de-vin pour la location de terres fores tières de l'État. Ajay Kumar Jeetoo a expliqué que RKS Deer Ranch Limited était le locataire de ces terrains depuis 2007 mais que des difficultés financières avaient mené à l'implication de la famille Etwaroo dans l'entreprise. Après l'annulation du bail en 2016, une nouvelle association, Eco Deer Park, a été constituée, comprenant des membres liés à l'ancienne société.

L'enquête a révélé que Ra janah Dhaliah avait demandé Rs 4 millions pour récupérer le bail mais qu'il avait insisté pour traiter uniquement avec Rajesh Ramnarain, évitant les Etwaroo. L'ICAC (devenue FCC), a sécurisé le téléphone d'Ajay Kumar Jeetoo, dont l'analyse a montré des communications corroborant ses déclarations.

Le témoignage de l'enquêteur principal a confirmé que le gendre de Rajanah Dhaliah était membre d'Eco Deer Park et il a soutenu que l'ancien PPS avait facilité la constitution de l'association.

À la lumière du témoignage de l'enquêteur, la cour s'est dit convaincue que les faits et circonstances évoqués sont tels qu'ils amèneraient un observateur objectif à conclure que le requérant a commis l'infraction dont il est provisoirement accusé.

Si le chef inspecteur Mooneesawmy a confié en cour que 27 déclarations de 25 témoins et 23 déclarations de la défense d'environ quatre suspects ont déjà été enregistrées, la cour note que cette affaire est complexe. «Le retard d'environ 13 mois, dans ces circonstances, ne semble donc pas excessif, d'autant plus que, selon le témoignage de l'enquêteur, l'enquête de la FCC n'est pas restée inactive et un travail volumineux a été abattu. J'estime que le requérant n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice qu'il aurait subi lors de son inculpation», a conclu la magistrate Wassee mah Galamali, qui a maintenu l'accusation provisoire contre Rajanah Dhaliah, en exhortant les autorités à compléter l'enquête dans les plus brefs délais et si applicable, de déposer une accusation formelle.