Ile Maurice: Le quatrième suspect arrêté se serait rendu à La Réunion pour vérifier la qualité

Six jours après la saisie de Rs 300 millions de cannabis, un quatrième suspect a été arrêté suite à des informations concordantes obtenues par l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) du quartier général. Le mardi 17 septembre, Mohammad Muzammil Raman Beedessy, un coiffeur de 23 ans, a été arrêté, à 10 h 45, à son domicile, à Rose-Hill. Il a comparu hier, mercredi, devant le tribunal de Port-Louis Sud, provisoirement accusé de complicité en vue de l'importation de cannabis. La police s'étant opposée à sa remise en liberté, il a été reconduit en cellule.

À la suite de son arrestation, les agents de l'ADSU ont effectué une perquisition à son domicile à midi. Lors de cette opération, plusieurs objets ont été saisis pour enquête, dont une somme de EUR 1 400, soit Rs 73 000, deux téléphones mobiles dernier cri (un iPhone 14 et un iPhone 15), ainsi qu'un billet électronique, trois cartes d'embarquement et une police d'assurance voyage. Ces éléments sont en cours d'analyse pour établir leur lien avec le délit. Les autorités poursuivent leur enquête pour éclaircir cette affaire qui suscite l'intérêt du public.

Interrogé au quartier général de la police par les enquêteurs, Mohammad Muzammil Raman Beedessy a nié toute implication et a affirmé ne connaître aucun des suspects liés à cette affaire. Il a admis s'être rendu à l'île de La Réunion fin août pour des raisons personnelles et son billet électronique et les cartes d'embarquement retrouvés attestent de son voyage récent à La Réunion. Cependant, les enquêteurs pensent qu'il s'y était rendu avec le mécanicien Hemant Vashist Ramsurrun, de Vallée-Pitot, afin de vérifier la qualité du cannabis auprès des fournisseurs, sous les instructions d'Umayr Mudhoo. Ce déplacement s'inscrivait dans le cadre d'une importante opération maritime d'importation de cannabis qui a eu lieu le 12 septembre.

L'opération a finalement été interceptée par les autorités mauriciennes, la Customs Anti-Narcotics Section de la Mauritius Revenue Authority, la Maritime Intelligence Cell (MIA) et la Force Crime Intelligence Unit (FCIU), qui avaient eu vent de cette impor tation de grande envergure prévue dans les eaux de l'océan Indien. La FCIU, sous la direction de l'assistant surintendant Mooniaruth, en collaboration avec la MIA, dirigée par l'inspecteur Chakowry, avait réalisé une importante saisie de cannabis en haute mer. Le jeudi 12 septembre, 200 kg de cannabis, d'une valeur estimée à Rs 300 millions, avaient été interceptés au large de la côte ouest. Selon les informations recueillies, les passeurs de drogue avaient jeté les sacs contenant la drogue par-dessus bord. Après une course-poursuite, les suspects à bord d'une vedette puissante, dotée de deux moteurs, avaient réussi à échapper à la police. Le bateau qu'ils avaient incendié n'avait pas réellement brouillé les pistes. Au contraire, la police avait renforcé ses effectifs pour démanteler ce vaste réseau de cannabis.

Une opération soigneusement orchestrée avec les membres du Field Intelligence Office de Port-Louis Metropolitan North a permis d'arrêter plusieurs malfaiteurs. Les arrestations se sont rapidement succédé, notamment celles d'un couple résidant à Plaine-Verte, Umayr Mudhoo, un soudeur de 34 ans, et de son épouse, Bibi Rukaan Batchameah, âgée 31 ans et propriétaire du bateau, qui s'était présentée de son plein gré à la police, ainsi que celle d'Hemant Vashist Ramsurrun, âgé de 26 ans. Ce dernier a déclaré aux enquêteurs ne pas avoir participé à l'expédition. Les enquêteurs de l'ADSU soupçonnent l'existence d'un autre suspect qui se trouvait sur le bateau avec Umayr Mudhoo et Hemant Vashist Ramsurrun.