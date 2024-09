Algérie: Conférence 'Gastech' - Réunions de travail entre Sonatrach et plusieurs compagnies énergétiques

Alger — Le Président-directeur général (PDG) de Sonatrach, Rachid Hachichi et la délégation l'accompagnant lors de sa participation à la Conférence mondiale sur l'énergie "Gastech" à Houston (Etats-Unis), ont tenu des réunions de travail "importantes" avec plusieurs compagnies énergétiques, dont la compagnie italienne ENI, indique un communiqué du groupe.

Ces rencontres, qui ont eu lieu mercredi, ont débuté par une séance de travail avec le Directeur général de l'activité amont de la compagnie ENI, Brusco Guido, les discussions ayant porté essentiellement sur la coopération et les perspectives de développement des activités et du partenariat entre les deux groupes, précise la même source.

"L'état d'avancement des discussions en cours concernant les contrats liant les deux parties et relatifs à plusieurs champs tels qu'In Salah, In Amenas et Berkine", a été également abordé.

A l'issue de cette réunion, la délégation de Sonatrach a rencontré le président-directeur général de la compagnie "Honeywell", Vimal Kapur, spécialisée dans les services pétroliers et les solutions technologiques innovantes pour les systèmes de surveillance automatisée dans l'industrie énergétique.

Les deux parties ont également discuté des "moyens de développer le partenariat existant dans le cadre du protocole d'entente signé en 2022, portant sur le développement et la modernisation des installations de Sonatrach en identifiant les technologies les plus efficaces pour réduire l'empreinte carbone et la numérisation visant à améliorer la performance opérationnelle des installations du groupe ainsi que la maîtrise des technologies numériques", selon le communiqué.

Par ailleurs, M. Hachichi et la délégation l'accompagnant, s'est réuni avec le Directeur général de l'entreprise japonaise "Yokogawa", Hitoshi Nara, et des responsables exécutifs de cette société spécialisée dans la production d'appareils de mesure et de contrôle, les technologies de l'information, la cybersécurité et l'automatisme.

A cette occasion, l'entreprise japonaise a fait part de sa volonté de "renforcer sa présence dans les projets de Sonatrach en permettant à cette dernière de bénéficier de sa grande expertise dans son domaine de spécialité".

La délégation accompagnant le PDG de Sonatrach s'est, ensuite, réunie avec le PDG de la compagnie norvégienne "ICA-Finance", spécialisée dans la mise en place des technologies de détection des émissions de gaz et de méthane LDAR (Leak detection and repair).

ICA-Finance offre une expertise de haut niveau. Elle réalise et finance les projets de détection des émissions de gaz et récupère son financement à travers les revenus générés par le Crédit-carbone".

M. Hachichi et la délégation l'accompagnant ont clôturé la série de réunions avec une délégation de la compagnie allemande "Uniper", laquelle a affiché son intérêt d'être approvisionnée en gaz naturel par Sonatrach, outre sa volonté d'établir un partenariat commun dans le domaine des énergies renouvelables, selon le communiqué du Groupe public.