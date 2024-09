Algérie: Salon 'World Food Moscow' - Des opérateurs économiques affichent un intérêt pour les produits algériens

Alger — Plusieurs opérateurs économiques participant à la 33e édition du Salon international de l'alimentation et des boissons de Moscou (Russie) "World Food Moscow", ont affiché un intérêt pour la qualité des produits alimentaires algériens, et leur volonté de conclure des accords pour leur importation, indique une responsable au ministère du Commerce et de la Promotion des exportations.

La directrice centrale du suivi et de la promotion des échanges commerciaux et de la promotion des exportations au ministère, Farah Mekideche a indiqué à l'APS que le pavillon algérien du Salon, qui se tient du 17 au 20 septembre, "connait une grande affluence de visiteurs et d'opérateurs économiques, ouvrant ainsi la voie à de nombreux projets d'accords entre les opérateurs algériens et leurs homologues étrangers".

Mme Mekideche a précisé, par ailleurs, que ces entreprises ont été sélectionnées suivant des critères notamment la capacité de l'exportateur à couvrir les demandes, et après une étude "minutieuse" des exigences du marché, soulignant que cet événement économique a permis de promouvoir la qualité des produits algériens dans le secteur de l'industrie agroalimentaire.

S'agissant des produits qui ont vu une grande affluence des visiteurs, la directrice centrale a cité "les dattes, notamment +Deglet Nour+, une variété très demandée, l'huile d'olive largement appréciée, ainsi les conserves et les gâteaux algériens".