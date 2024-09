Un peu moins de 4900 maisons sont inondées suite aux pluies qui se sont abattues dans la nuit du lundi 16 au mardi 17 septembre 2024. Le ministère de l'Intérieur a fait le bilan des opérations de secours et de pompage dans une note publiée hier, mercredi 18 septembre.

Les fortes pluies qui se sont abattues au Sénégal dans la nuit du lundi 16 au mardi 17 septembre 2024 ont provoqué d'importants dégâts. Près de 4900 maisons sont inondées sur toute l'étendue du territoire nationale. «Ces précipitations importantes ont provoqué des dégâts considérables à Dakar, Guédiawaye, Rufisque, Touba, Kaolack, Thiès, Tivaouane, Mbour, Joal, Diourbel, Kaffrine, Foundiougne, Fatick, Ziguinchor, Kolda, Louga, Richard Toll, Linguère, Darou Mousty, Matam, Tambacounda et Bakel entre autres», précise le ministère de l'Intérieur dans une note publiée hier, mercredi 18 septembre 2024.

A Dakar, 350 maisons sont inondées et 10 sites de pompage ont été activés pour aider à libérer plusieurs axes routiers bloqués. Les inondations ont également touché plusieurs infrastructures publiques. A Guédiawaye, 235 maisons sont touchées par les inondations, avec l'activation de 8 sites de pompage. Les opérations de pompage sont en cours pour dégager les voies principales et protéger les infrastructures. 150 maisons touchées par les inondations sont dénombrées à Rufisque et 5 axes routiers bloqués. «Les opérations de pompage se poursuivent pour rétablir la circulation et assurer la sécurité des résidents», assure le ministre de l'intérieur.

%

140,1 MM, ENREGISTRÉS À TOUBA CAUSANT TROIS VICTIMES ET L'EFFONDREMENT DE PLUSIEURS BÂTIMENTS

Dans la région de Diourbel, à Touba les précipitations ont atteint 140,1 mm, entraînant l'effondrement de plusieurs bâtiments, causant trois victimes. Le bassin central de Keur Niang a débordé, compliquant les opérations de pompage. Au total, 1.238 maisons sont inondées et 16 axes routiers sont impraticables. 200 maisons inondées sont décomptées à Diourbel, avec 6 sites de pompage activés pour protéger les zones résidentielles.

A Kaolack le bilan des inondations se chiffre à 320 maisons inondées. 12 sites de pompage ont été activés, principalement dans les zones basses. Les opérations se poursuivent pour stabiliser la situation et protéger les habitants. Le bilan des inondations c'est aussi 85 maisons envahies par les eaux à Guinguineo et 3 sites de pompage activés dans les zones les plus basses. Fass Barigo compte 60 maisons inondées. Le reste du bilan dans la région centre est de 95 maisons inondées à Foundiougne, 110 maisons touchées à Fatick, et 150 à Kaffrine .

Dans la région de Thiès, 210 maisons sont inondées à Thiés, avec 7 sites de pompage activés. Les interventions sont en cours pour dégager les axes principaux et protéger les habitations. A Tivaouane180 maisons sont inondées et 5 sites de pompage activés pour limiter les dégâts. A Mbour, 170 maisons touchées par les inondations. Les opérations de pompage se poursuivent dans 6 sites activés pour rétablir la circulation sur plusieurs routes principales. 120 maisons sont inondées à Joal, nécessitant l'activation de 4 sites de pompage.

A Kolda le nombre de maisons inondées est de 220, Louga compte 140 maisons inondées, avec 6 sites de pompage activés pour réduire les niveaux d'eau. A Richard Toll, 20 maisons sont touchées par les inondations, 90 à Linguère et 85 à Darou Mousty. A Matam c'est 100 maisons qui sont sous l'emprise des eaux, Tambacounda 150 et Bakel 130.

Selon le ministère de l'Intérieur, 115 sites de pompage ont été activés sur l'ensemble du territoire national, dont 39 ont été libérés, permettant le rétablissement de la circulation et la protection des habitations. 35 sites sont en cours de traitement, notamment dans les régions de Dakar, Guédiawaye, Rufisque, Touba et Kaolack. 41 sites sont en attente en raison du niveau encore élevé des eaux ou de la saturation des bassins de rétention.

Pour l'Etat, les priorités sont la stabilisation des zones les plus affectées comme Dakar, Guédiawaye, Rufisque et Touba, avec des efforts accrus pour libérer les axes routiers stratégiques, la protection des établissements scolaires avant la prochaine rentrée. Comme dispositif, il y a aussi le pompage intensif dans les zones urbaines touchées, en attendant une baisse progressive des niveaux d'eau.