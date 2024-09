Congo-Brazzaville: Navire Arche de la paix à Pointe-Noire - Deux opérations chirurgicales réalisées à l'hôpital général de Loandjili

En escale dans la ville océane, le navire-hôpital militaire chinois, Arche de la paix, poursuit sa prise en charge gratuite des malades. Dans ce cadre, deux interventions chirurgicales de la cataracte ont été réalisées à l'hôpital général de Loandjili, le 17 septembre. Des échanges ont aussi réuni des spécialistes chinois et congolais le même jour dans cet hôpital.

C'est le 15 septembre que l'Arche de la paix, en provenance du Sénégal, a accosté au Port autonome de Pointe-Noire. Après la réception de la première vague des malades et la réalisation des cinq premières opérations chirurgicales à son bord le 16 septembre, le personnel soignant du navire a procédé, le 17 septembre, à deux autres opérations chirurgicales de la cataracte, cette fois à l'hôpital général de Loandjili où une mission chinoise exerce depuis un certain temps. Deux patientes congolaises ont été opérées de la cataracte de l'oeil gauche par l'ophtalmologue chinois, Gao Yu, assisté du Dr Wenceslas Ngoulou, ophtalmologue dans cet hôpital et de son équipe.

L'opération a été faite par phacoémulsification, une technique moderne de la chirurgie de la cataracte qui consiste à fragmenter et aspirer le noyau du cristallin opacifié par la cataracte et à implanter un cristallin artificiel pour permettre au patient de voir. Cette technique, différente de la technique manuelle qui consiste à extraire le noyau du cristallin en entier, à l'avantage de permettre de prévenir de l'oedème de la cornée, a expliqué le Dr Wenceslas Ngoulou.

Saluant la coopération entre la Chine et le Congo, qui célèbrent cette année leurs 60 ans d'amitié, ce dernier a souhaité que ce genre d'échange entre les médecins chinois et congolais se fasse de plus en plus. Par ailleurs, aussitôt sortie du bloc opératoire, l'une des patientes, visiblement satisfaite et en pleine forme, a remercié la partie chinoise et le gouvernement congolais pour cette opportunité qui leur a été offerte de se faire soigner gratuitement.

La journée du 17 septembre a aussi été marquée à l'hôpital général de Loandjili par des échanges médicaux, dans la salle de conférence, entre deux spécialistes chinois et une dizaine de spécialistes congolais en oto-rhino-laryngologie, urologie, neurologie et autres. Lesdits échanges ont été axés sur deux thèmes portant sur la reconnaissance et traitement de l'accident vasculaire cérébral ischémique et la chirurgie radicale laparoscopique assistée par robot pour le cancer de la prostate.

Outre les consultations assistées et médicales, la chirurgie ambulatoire, le partage d'expérience et les échanges entre techniciens médicaux chinois et congolais, le programme du séjour de l'Arche de la paix au Congo prévoit aussi une réception sur le navire avec des prestations culturels et artistiques et des rencontres sportives de cohésion. Des activités visant le renforcement des capacités locales, l'amélioration de l'accès aux soins, le renforcement des liens diplomatiques, l'échange culturel et des retombées économiques dans les secteurs de l'hôtellerie et le commerce à Pointe-Noire.

Après l'hôpital général de Loandjili le tour est revenu, ce 18 septembre, à la polyclinique Poto Djembo de recevoir les équipes médicales chinoises pour les consultations et la prise en charge des malades qui vont se poursuivre dans les autres structures de la place retenues pour cette opération de soins médicaux gratuits. Il s'agit notamment des hôpitaux généraux Adolphe-Sicé et Ngoyo, l'hôpital général des armées et la clinique Océan. L'Arche de la paix prévoit de soigner 3100 patients durant les 7 jours de son séjour qui prendra fin le 22 septembre à Pointe-Noire.

Lancé en 2008, le messager de la paix comme l'indique son nom, Arche de la paix, est un bâtiment de la marine de guerre de l'armée chinoise qui promeut l'humanisme et les soins aux malades et blessés. Vêtu de blanc à l'extérieur et à l'intérieur, ce beau navire, pour qui la bienveillance et la santé n'ont pas de frontières, transmet à grande échelle «l'harmonie du monde et de la mer». L'hôpital flottant a déjà visité plusieurs pays et régions où il a rendu service à des milliers de personnes.