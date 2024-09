Congo-Brazzaville: Barreau de Pointe-Noire - Une rentrée judiciaire axée sur le respect de la bienséance déontologique

La rentrée judiciaire du barreau de Pointe-Noire a eu lieu, le 16 septembre, dans la salle d'audience de la Cour d'appel en présence de Me Audrey Severin Bikindou, bâtonnier du barreau de la ville océane et d'un parterre des avocats.

Après deux mois de vacances judiciaires, les avocats du barreau de Pointe-Noire ont repris du service au cours d'une cérémonie solennelle de rentrée judiciaire tenue sur le thème" La bienséance déontologique et la tenue de l'avocat". Cette rentrée judiciaire leur a permis d'échanger et de présenter non seulement le bilan des activités menées au cours de l'année écoulée, mais également de proposer des pistes de réflexion pour une réussite de la nouvelle année judiciaire.

Faisant ses observations, le bâtonnier de Pointe-Noire, Me Audrey Severin Bikindou, a rappelé aux uns et aux autres, avec une énergie remarquable, combien le respect de la déontologie demeure important pour la bonne marche de ce secteur professionnel. « La bienséance déontologique, loin d'être une simple formalité, est une obligation qui est ancrée dans nos statuts et nos règlements intérieurs. Elle incarne la manière dont nous devons interagir avec nos interlocuteurs, qu'il s'agisse des magistrats, des confrères ou des justiciables, cela avec respect, courtoisie et dignité. Ce n'est pas seulement un ensemble des règles que nous devons appliquer, mais un état d'esprit, un engagement quotidien, à représenter la justice avec la plus haute éthique », a-t-il dit.

Et de poursuivre, la bienséance déontologique est plus qu'une simple attitude, c'est un ensemble de principes qui dictent notre comportement dans la sphère professionnelle et même au-delà. Il y a certes la loi qui régit la profession d'avocat, mais à côté de cela, il y a la déontologie, et Me Audrey Severin Bikindou a suffisamment insisté sur cet aspect qui permet non seulement aux avocats de vivre en harmonie, mais également de connaître leurs limites. Le bâtonnier de Pointe-Noire a conclu sa brillante plaidoirie par ces mots : « L'article 96 du règlement intérieur national impose à l'avocat de porter une attention particulière à son apparence ».

Notons que de nombreuses personnes s'étaient réunies dans la salle d'audience de la Cour d'appel de Pointe-Noire à l'occasion de la cérémonie de rentrée solennelle du barreau de cette ville. Il s'agit des avocats ponténégrins, des acteurs du monde institutionnel et plusieurs hautes personnalités. Cette cérémonie a été rehaussée par la présence des anciens bâtonniers à l'instar de Me Alexis Vincent Gomes, Me Sylvie Nicole Mouyecket Ngana et Me Guillaume Bakkouete.