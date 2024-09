Congo-Brazzaville: Navire hôpital Arche de la paix - La prise en charge des malades a commencé à Pointe-Noire

Après avoir accosté au Port autonome de la ville océane (PAPN) le 15 septembre avec l'objectif de soigner la population congolaise, le navire-hôpital militaire chinois, Arche de la Paix, a commencé les consultations et la prise en charge médicale gratuite avec la réception, le 16 septembre, à son bord de la première vague des malades sélectionnés dans des hôpitaux de la place.

Pour son premier jour de consultations assistées et médicales, l'hôpital flottant chinois a reçu au total 525 malades sélectionnés dans les différents hôpitaux de la place retenus dans le cadre de cette opération de soins gratuits. Il s'agit des hôpitaux généraux Adolphe-Sicé, Loandjili, Ngoyo, l'hôpital général des armées, la clinique Océan et la polyclinique Poto Djembo.

Après leur réception au pied du navire, les malades (jeunes et adultes), arrivés par bus, ont été dirigés vers le triage à bord de l'Arche de la paix, puis orientés vers les différents services (stomatologie, ophtalmologie, ORL, gynécologie, médecine traditionnelle chinoise et autres) pour une prise en charge selon leurs pathologies.

Si la plupart des patients sont repartis chez eux après avoir bénéficié des traitements gratuits, des cas graves ont été opérés sur place et installés dans les deux salles d'hospitalisation dotées chacune de dix lits, soit un total de vingt lits. Saluant la coopération sino-congolaise, les patients émerveillés d'être à bord de l'Arche de la paix, bâtiment de la marine de guerre de l'armée chinoise qui promeut l'humanisme et les soins aux malades et blessés se sont dits satisfaits de l'accueil, de l'organisation et de la bonne coordination des différentes étapes de la prise en charge. «Tout est bien organisé et tout va plus vite qu'on ne le pensait. Je n'ai pas encore été reçue mais rien qu'à voir la manière dont les choses se passent je me sens déjà un peu mieux », a confié une patiente souffrant des yeux.

Donatien Pana, père de famille, qui a bénéficié d'un traitement de la médecine chinoise pour son mal de dos, a confié se sentir déjà mieux qu'à son arrivée tout en souhaitant la pérennisation de la coopération sino-congolaise. De son côté, Paul Adam Dibouilou, préfet du Kouilou, représentant le préfet du département de Pointe-Noire, à la tête de la délégation des officiels lors de la réception de l'Arche de la paix, a aussi souhaité, pendant la visite du navire, que l'amitié entre la Chine et le Congo, qui dure depuis 60 ans, se fortifie chaque jour davantage. «Votre arrivée ici est pour nous un symbole d'amitié forte », a-t-il souligné.

Ladite visite les a conduits dans la salle de réunion où il a reçu comme présent, remis par le commandant du navire, l'emblème de l'Arche de la paix. Lors de cette découverte du navire hopital Arche de la paix, qui était très attendu par la population congolaise, la délégation a aussi suivi un film sur ses missions.