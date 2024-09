Burkina Faso: Production d'engrais - Le Burkina Faso et AMG Fertilizer signe un accord de partenariat

Le ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, le commandant Ismaël SOMBIE, à la tête d'une délégation ministérielle, a effectué une visite dans les locaux d'AMG Fertilizer, au Ghana, pour l'établissement d'un partenariat de fourniture d'engrais, du 22 au 27 aout 2024.

Pour l'atteinte des objectifs de l' « Offensive agropastorale et halieutique 2O23-2O25 », qui est de booster la production dans les filières cibles, la mise à disposition d'engrais de qualité et à bonne date, s'avère nécessaire. Afin de répondre à cette exigence et de renforcer les relations économiques entre le Burkina Faso et le Ghana, la Société burkinabè d'intrants et de matériels agropastoraux (SOBIMAP) a été créée et a entrepris des démarches auprès d'AMG Ghana Limited pour établir un partenariat de fourniture d'engrais.

Ce partenariat, représenté par AMG sous la direction de son PDG, monsieur Ernest Akwesi APPIAH, et par le gouvernement du Burkina Faso, représenté par le Ministre de l'Agriculture, le commandant Ismaël SOMBIE, vise à fournir des engrais, notamment le NPK et l'urée, de qualité au Burkina Faso pour soutenir le secteur agricole du pays.

Après la visite des installations, l'évaluation des capacités de production, de distribution, l'examen des matières premières et le processus de production des engrais d'AMG Fertilizers, les deux parties ont finalisé un accord de partenariat pour la fourniture d'engrais au Burkina Faso.

Cet accord inclut la signature d'une convention pluriannuelle. À moyen terme, cette convention prévoit la mise en place d'une usine de mélange d'engrais au Burkina Faso, la création d'opportunités d'emploi liées à cette usine ainsi que l'exploitation de la mine de phosphate de Kodjoari, qui pourrait fournir des matières premières pour la production d'engrais.