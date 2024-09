Ile Maurice: Inaugurer c'est bien, réparer c'est mieux

Alors que la frénésie des inaugurations bat son plein, une réalité beaucoup moins reluisante se dessine dans plusieurs quartiers résidentiels à travers l'île. Une autre scène se joue, loin des caméras de la MBC et des discours «labous dou».

Les images que l'on ne vous montrera pas à la télé nationale sont pourtant bien réelles et omniprésentes : des routes jonchées de trous béants à peine évitables sur des artères vitales pour les résidents et les usagers exaspérés. Des nids-de-poule qui se transforment en parcours d'obstacles quotidiens et qui ne semblent pas prioritaires aux yeux des autorités.

Au-delà de l'inconfort, c'est la sécurité même des citoyens qui est en jeu. Les nids-de-poule, parfois invisibles la nuit, deviennent de véritables dangers pour les conducteurs et les piétons.

Bien que la pose de tuyaux par la Central Water Authority (CWA) soit essentielle pour améliorer la distribution d'eau potable, à condition que l'eau parvienne jusqu'à notre robinet, ces interventions laissent souvent derrière elles des routes encore plus dégradées. Les citoyens n'attendent que des actions concrètes et immédiates pour améliorer leur quotidien, loin des projecteurs et des discours.