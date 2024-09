Afrique: Immersion dans l'Afrique du Sud de Mandela et d'après

Trois films, trois facettes de l'Afrique du Sud. De l'ascension de sa figure emblématique, Nelson Mandela, aux procès qui ont suivi les atrocités de la période d'apartheid, en passant par la forte prévalence du VIH - l'un des taux les plus élevés au monde. C'est la programmation du festival de films sud-africains, du 20 au 22 septembre, organisé par le haut-commissariat sud-africain et la Mauritius Film Development Corporation. Séances gratuites à MCiné Trianon.

Le programme

Célébrer les 30 ans de la démocratie

Le vendredi 20 septembre s'ouvre la troisième édition du festival de films sud-africains. Cette manifestation coïncide avec le South Africa's Heritage Day, célébration tous les 24 septembre de la diversité culturelle sud-africaine. C'est aussi l'année des 30 ans de la démocratie chez nos voisins. «Nous voulons raconter notre histoire, notre patrimoine», explique Hlamalani Nelly Manzini, haute-commissaire d'Afrique du Sud à Maurice, au sujet de la programmation.

En ouverture, Mandela long walk to freedom, «un résumé de la manière dont nous avons obtenu la liberté», dit la hautecommissaire. Le film Yesterday parle des défis sanitaires, à l'époque où le VIH faisait des ravages. «Célébrer la diversité comporte des obstacles, la pandémie de VIH en fait partie.» Alors que Red Dust «montre cette période où toute une partie de la population était si excitée d'avoir obtenu le droit de vote».

%

En quoi cette troisième édition du festival se démarque-t-elle des deux précédentes ? Hlamalani Nelly Manzini précise que les deux précédents festivals «parlaient de la culture en général. Cette fois on se concentre sur l'histoire».

Vendredi 20 septembre Mandela Long walk to freedom (2013) 18 heures, MCiné Trianon

Samedi 21 septembre Masterclass 9 h 30, The Savoy, Vacoas Yesterday (2004) 19 heures, MCiné Trianon

Dimanche 22 septembre Red Dust (2004) 13 h 30, MCine Trianon

La masterclass

Rassembler les réalisateurs

Une masterclass s'adressant principalement aux réalisateurs et aspirants réalisateurs aura lieu le samedi 21 septembre à 9 h 30, à The Savoy, Vacoas. Elle sera animée par un panel d'experts : Ingrid Bell, cofondatrice et managing director d'Aestetika Studio, productrice de contenu télévisé pour Deutsche Welle, Billie Badi, cinéaste sud-africain récompensé, installé à New York. Ainsi que Julie Laurentz, productrice de documentaires et Liezel Davids, productrice exécutive pour la chaîne sud-africaine e.tv.

Ce sera l'occasion de se pencher sur trois aspects de la réalisation. Le volet financier, si essentiel, sera abordé, notamment les stratégies pour trouver des fonds pour faire des films et des documentaires. L'aspect marketing et distribution et les techniques à adopter pour que le film touche le plus large public possible. Sans oublier le côté artistique avec les ficelles du storytelling pour captiver le public

L'action culturelle sud-africaine partager la tradition du «praise singing»

La Soweto Gospel Choir était de retour à Maurice pour des concerts en mai dernier. De vendredi à dimanche, le cinéma sera à l'honneur. L'action culturelle de l'Afrique du Sud prendra quelle autre forme par la suite ? «Nous faisons les choses une à la fois. À l'avenir, nous comptons proposer des masterclass de praise singing et de storytelling avec des conteurs d'Afrique du Sud, pour qu'il y ait des échanges avec les conteurs de Maurice.»

La haute-commissaire sud-africaine précise que «dans nos traditions, personne, même la plus haute personnalité, ne peut pas simplement se mettre debout et prendre la parole. Il y a d'abord une étape de praise singing par une personne qui présente l'intervenant à l'assemblée. C'est ce praise singing qui vous dit qui est la personne, à quel point elle est importante et quelle est sa mission». Un exemple de cette tradition a par exemple été vu lors de la cérémonie de prestation de serment du président Cyril Ramaphosa. «C'est une femme qui a fait le praise singing, elle a brossé le portrait du président en tant que leader, tout en parlant de sa vision pour le futur de l'Afrique du Sud.»

Le haut-commissariat a aussi un oeil sur le Morne. Le jumelage entre le patrimoine mondial local et Robben Island a connu un nouveau départ. «Nous avons un projet de sécurité alimentaire avec les enfants du Morne. Pour qu'ils apprennent les bases du jardinage en Grade 3. Nous leur rendons visite régulièrement, nous leur demandons s'ils arrosent leurs plantes, s'ils s'en occupent bien. C'est comme cela qu'ils sont sensibilisés à la sécurité alimentaire.»

Équipes de tournages Maurice destination pour les pubs

On se souvient de la série sud-africaine Agent qui a été tournée à Maurice. D'autres équipes choisissent-elles notre pays ? «Ce sont surtout des équipes de tournage de spots publicitaires que nous recevons d'Afrique du Sud», affirme Vikram Jootun, directeur de la Mauritius Film Development Corporation. «Des stars ont déjà fait le déplacement et elles exigent des normes de sécurité très élevées.» Exemple : «Une publicité pour la marque Cartier a été tournée à Albion.» Combien d'équipes viennent d'Afrique du Sud par an ? Selon Vikram Jootun, «une quinzaine. Il ne faut pas oublier que des professionnels du secteur, venus d'Afrique du Sud se sont aussi installés à Maurice».