Ethiopie: Le pays n'observera pas passivement les tentatives visant à déstabiliser la région et à contrecarrer son développement - Porte-parole

Addis Ababa — L'Éthiopie n'observera pas passivement les tentatives visant à déstabiliser la région et à contrecarrer ses efforts de développement, a fait remarquer le nouveau porte-parole du ministère des affaires étrangères, l'ambassadeur Nebiat Getachew.

Le porte-parole a donné aujourd'hui aux correspondants locaux et internationaux un point de presse bihebdomadaire sur les affaires courantes ainsi que sur les questions régionales et mondiales intéressant l'Éthiopie.

En abordant la dynamique géopolitique dans la Corne de l'Afrique, l'ambassadeur Nebiat a déclaré que la politique étrangère de l'Éthiopie donnait la priorité aux pays voisins et ancrait le rôle central de l'Éthiopie dans la paix, la stabilité et le développement de la région.

À cet égard, il a ajouté que l'Éthiopie n'observera pas passivement les tentatives visant à déstabiliser la région et à contrecarrer ses efforts de développement.

Le porte-parole a réitéré que la diplomatie éthiopienne donne la priorité à la paix, à la sécurité, au développement mutuel et à l'intégration régionale sur la base des principes et de la réciprocité.

Entre-temps, le pays surveille les récents actes de ses voisins, a-t-il noté.

%

Selon lui, l'Éthiopie évitera de s'engager dans une rhétorique hostile visant à détourner son attention. Cependant, non seulement nous continuerons à surveiller les actions des pays voisins qui affectent les intérêts nationaux de l'Éthiopie, mais nous y répondrons, a souligné M. Nebiat.

Il a néanmoins réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie en faveur de la résolution pacifique des différends et de la coopération régionale.

Selon lui, le pays participe activement aux efforts diplomatiques visant à promouvoir la paix, la sécurité et le développement durable dans la région et à l'échelle mondiale.

À propos de la 79e Assemblée générale des Nations unies qui se tiendra prochainement au siège de l'ONU à New York, le porte-parole a déclaré que la délégation éthiopienne avait achevé ses préparatifs en vue de participer activement aux délibérations de manière à refléter et à promouvoir les intérêts nationaux de l'Éthiopie.

Parallèlement à la défense de ses intérêts nationaux, l'Éthiopie s'attachera également à défendre les intérêts de l'Afrique sur les questions qui la concernent.

Il a également mentionné le fait que la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies (AGNU 79) se déroulera sous le thème "Ne laisser personne de côté : agir ensemble pour promouvoir la paix, le développement durable et la dignité humaine pour les générations présentes et futures".

La délégation de haut niveau participera également à d'autres réunions et événements parallèles afin de renforcer les intérêts de l'Éthiopie et d'intensifier sa participation de principe aux forums multilatéraux, a-t-il déclaré aux journalistes. L'Éthiopie participera activement aux discussions bilatérales et multilatérales en marge de l'assemblée, a-t-il ajouté.

Pendant l'Assemblée générale, les ministres des affaires étrangères des pays d'Afrique de l'Est qui fournissent des troupes à la Mission africaine de transition en Somalie (ATMIS) discuteront de leurs efforts en cours et de la voie à suivre, a révélé le porte-parole.

Cependant, l'ambassadeur Nebiat a révélé que le troisième cycle de discussions entre l'Éthiopie et la Somalie, facilité par la Turquie, qui était prévu pour le 17 septembre 2024, a été reporté en raison du conflit de calendrier avec les réunions de l'Assemblée générale des Nations unies.

La politique étrangère de l'Éthiopie est centrée sur le développement de relations fortes avec ses voisins et sur la promotion de l'intégration régionale basée sur le respect mutuel et la coopération pour un développement durable.

Dans le domaine de la diplomatie économique et citoyenne, le porte-parole a souligné le fait que le ministère, en collaboration avec les missions diplomatiques et consulaires de l'Éthiopie ainsi que d'autres acteurs clés, se concentre sur l'exploitation des opportunités dans le monde entier pour commercialiser les produits éthiopiens, élargir les options de marché et attirer les investissements étrangers directs afin de réaliser nos aspirations nationales en matière de développement.