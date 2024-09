Ethiopie: Le professeur Beyene repose à Addis-Abeba

Addis Ababa — La cérémonie funéraire du professeur Beyene Petros, éminent universitaire et homme politique, s'est déroulée aujourd'hui au cimetière Saint-Pierre et Saint-Paul d'Addis-Abeba en présence de hauts fonctionnaires, d'amis et de membres de sa famille.

Avant les funérailles de feu le professeur Beyene, une cérémonie d'adieu a eu lieu ce matin au Millennium Hall en présence du Premier ministre Abiy Ahmed.

À cette occasion, le premier ministre a déclaré que le défunt professeur avait servi son pays avec passion, loyauté et un sens profond du nationalisme, autant de leçons importantes pour la génération actuelle.

Le professeur Beyene Petros, figure vénérée du monde universitaire et politique éthiopien, est décédé le 17 septembre 2024, laissant derrière lui un profond héritage universitaire, politique et de service public.

Nommé par le Premier ministre Abiy Ahmed au poste de cinquième directeur général de l'Institut d'études politiques d'Éthiopie le 6 janvier 2022, le professeur Beyene a consacré sa vie à faire progresser l'éducation, la santé et la gouvernance en Éthiopie.

Né en 1950 dans la zone de Hadiya, dans le sud de l'Éthiopie, le professeur Beyene a obtenu sa licence en sciences à l'ancienne université Haile Selassie I en 1973.

Il a poursuivi ses études en obtenant une maîtrise en sciences à l'université du Wisconsin, à Madison, aux États-Unis, en 1977, et un doctorat en maladies tropicales et santé publique à l'université de Tulane en 1986, en menant sa recherche de thèse aux Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) d'Atlanta.

Chercheur et éducateur de premier plan à l'université d'Addis-Abeba, le professeur Beyene a formé et encadré des centaines d'étudiants de premier cycle, ainsi que de nombreux candidats à la maîtrise et au doctorat, conseillant plusieurs doctorants jusqu'à son décès.

Sa contribution s'est étendue au-delà de l'université ; il a joué un rôle déterminant dans diverses institutions publiques et a joué un rôle essentiel dans de nombreuses sociétés académiques et associations professionnelles.

Au-delà de ses contributions académiques, le professeur Beyene était une personnalité politique de premier plan, défendant l'égalité, l'équité, l'unité, la fraternité, la liberté, la paix, la bonne gouvernance et la démocratie en Éthiopie depuis 1992.

Il a été vice-ministre de l'éducation dans le gouvernement de transition éthiopien de 1991 à 1993 et a été membre de la Chambre des représentants pendant deux mandats, de 1991 à 1993 et de 2000 à 2010.

Le professeur Beyene était également un père dévoué de quatre enfants, et son héritage se poursuit à travers ses nombreux petits-enfants qui l'ont rendu très heureux.