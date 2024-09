Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 20 Septembre 2024

Niger: Attaques terroristes - Au moins 12 militaires tués dans trois attaques séparées

Au moins douze militaires nigériens ont été tués et plus d'une trentaine de blessés au cours de deux attaques séparées et dans l'explosion d'une mine artisanale entre dimanche et mardi, a déclaré l'armée mercredi à la télévision nationale. Dimanche, dans la région de Tillabéri, à une centaine de kilomètres au nord-ouest de la capitale Niamey, cinq soldats ont été tués et 25 autres blessés dans leur position par "une horde de criminels venus par centaines", selon les mots de l'armée. Elle affirme avoir en réponse dépêché des renforts terrestres et aériens qui ont permis de tuer "plus de 100 terroristes", sans donner plus de précisions sur l'identité des assaillants. (Source :Afp)

Côte d'Ivoire : Activités des partis politiques- « Le Pdci Rda n'est pas un parti d'insurrection » ( porte-parole)

Le porte-parole du Pdci-Rda, Brédoumy Soumaila a animé une conférence de presse ce jeudi 19 septembre 2024 relative à la situation socio politique du pays au siège du Pdci Rda à Cocody. A appris Allafrica.com sur les canaux Tic dudit parti. A l’occasion, il a affirmé que le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (Pdci-Rda) « n'est pas un parti d'insurrection » « Le Pdci Rda n'est pas un parti d'insurrection. On n'est ni de près, ni de loin associé à une insurrection. Le parti est un parti de paix. Tout ce qui a tendance à aller à l'insurrection, nous ne sommes pas dedans » a dit Soumaila Bredoumy Kouassi, le porte-parole du Pdci-Rda. Toutefois, a-t-il ajouté, que son parti politique n’est pas contre les alliances. « Mais, on ne peut pas sacrifier nos valeurs pour des alliances », a-t-il ajouté. (Source : allafrica.com)

Sénégal : Justice et lois- Le chargé de sécurité de l’ancien parti au pouvoir en garde à vue

Au Sénégal, le chargé de sécurité du parti de l’ex-président Macky Sall (2012-2024), Jérôme Bandiaky, un homme-clé de la gestion de la sécurité sous l’ancien chef d’État, a été interpellé la nuit du 18 septembre 2024 et placé en garde à vue à la division des investigations criminelles pour enquête. Selon plusieurs sources, l’arrestation a eu lieu vers 22h mercredi soir au domicile de Jérôme Bandiaky en centre-ville. Le chargé de la sécurité de l’Alliance pour la République (APR), le parti de l’ex-président du Sénégal Macky Sall, a ensuite été emmené dans les locaux de la division des investigations criminelles pour enquête. C’est là qu’il est aujourd’hui pour être interrogé, selon un porte-parole de la police. (Source : Rfi)

Rca : Santé- La campagne de soins gratuits enregistre une forte affluence de patients

Une campagne de soins de santé, en partenariat avec des médecins spécialistes centrafricains de la diaspora, a démarré le 17 septembre à Bangui. Ces consultations de masse se déroulent à l’hôpital général de Bangui. Plusieurs milliers de Centrafricains ont été pris en charge lors de la première journée. « Nous sommes là en nombre. Il y a des spécialistes, notamment un rhumatologue, des cardiologues et des néphrologues. Nous continuerons à aider nos frères et sœurs centrafricains », assure Alain Ouilikon, un pharmacien venu des Etats-Unis. (Source : abangui.com)

Togo : Élections sénatoriales - vers une réforme du cadre électoral

Au Togo, le cadre électoral pourrait faire l'objet d'une mise à jour. Le sujet a été évoqué mardi 17 septembre lors de la 16ème réunion du Cadre Permanent de Concertation (CPC),présidé par Mohamed Tchassona-Traoré. Concrètement, les échanges ont porté sur l’amélioration du cadre électoral en prévision des premières élections sénatoriales au Togo. « Nous avons fait des propositions pour améliorer le cadre électoral. Cela inclut les leçons tirées des dernières élections ainsi que les besoins nouveaux pour répondre aux exigences telles que la clarification », a souligné le président du CPC. (Source : Togo officiel)

Bénin : Attaques terroristes – La Police Républicaine outillée sur la protection des cibles vulnérables

La Protection des cibles vulnérables contre les attaques terroristes est au cœur d’un atelier de formation à Cotonou depuis ce mercredi 18 septembre 2024. L’hôtel « Nobila Airport » de Cotonou a accueilli le lancement d’un atelier sur la protection des cibles vulnérables contre les attaques terroristes. Inscrit dans le cadre du soutien de l’Assemblée Générale de l’Organisation des Nations-Unies à la mise en œuvre de la stratégie mondiale contre le terrorisme, a connu la présence de plusieurs autorités comme le Directeur du cabinet du Ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, la Coordonnatrice des Nations-Unies au Benin, Aminatou SARR, le premier conseiller de l’ambassade de France près le Bénin, Philippe LATAPIE, entre autres. (Source : acotonou.com)

Gabon : Vie politique – L ’ancien président Ali Bongo y renonce définitivement

L’ancien président gabonais, Ali Bongo Ondimba, renversé par les Forces de Défense et de Sécurité le 30 août 2023, a pris la décision, ce mercredi 18 septembre 2024, de renoncer à la vie politique nationale, selon une lettre ouverte écrite au peuple gabonais, parvenue à l’Agp. «Je respecte et je comprends la volonté des citoyennes et des citoyens de souhaiter, pour construire l’avenir, de nouveaux responsables politiques et je tiens à réaffirmer mon retrait de la vie politique et le renoncement définitif à toute ambition nationale. Cela vaut également pour Sylvia et Noureddin», a-t-il écrit. Ajoutant que «L’idée que je me fais de mon devoir est de dire avec sincérité et honneur que je ne souhaiterais jamais constituer, pour le Gabon, un risque de menace, de trouble et de déstabilisation dans ce moment de reconstruction». Il a également appelé à la réconciliation nationale à la renonciation de la vengeance. (Source : Agp)

Guinée : Arrestation de Claude Pivi - Un soulagement pour les victimes

Le colonel Claude Pivi, fugitif le plus recherché de Guinée et condamné le 31 juillet 2024 pour crimes contre l'humanité pour son implication dans le massacre du 28 septembre 2009 au stade de Conakry, a été arrêté au Liberia. Aucune information n’a encore circulé sur la date et les conditions réelles de son arrestation par la police libérienne. Les associations de victimes du massacre et celles de défense des droits humains se félicitent de l'arrestation. Les associations des victimes et les défenseurs des droits humains n’attendent que le retour de l’officier afin qu’il purge sa peine ici en Guinée. Pour Asmaou Diallo, présidente de l’association des victimes du 28 septembre 2009, son arrestation est un soulagement. « Lorsque Pivi a quitté Conakry, cela a créé beaucoup d’inquiétude au niveau des victimes. Qu'est-ce qu’il va programmer pour revenir en force en Guinée. Là, on est vraiment très satisfait de cette nouvelle ». ( Source : Rfi)