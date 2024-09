communiqué de presse

L’Agence des Etats-Unis pour le Développement International, USAID et son partenaire PATH, viennent de procéder au lancement officiel de la mise en œuvre des projets innovants pilotés par des organisations communautaires en vue d’améliorer et de renforcer l'écosystème de santé dans la région de Dakar dans le cadre du programme USAID Santé Urbaine.

Le programme de santé de l'USAID 2021-2026, dans sa Composante USAID Santé Urbaine, soutient les efforts du gouvernement du Sénégal visant à améliorer l'état de santé des populations sénégalaises à travers plusieurs interventions et mécanismes complémentaires. Ces mécanismes incluent les subventions à l’innovation qui privilégient la co-création de solutions innovantes avec les organisations locales pour adresser les priorités, relever les défis et répondre aux besoins d’accès à des services de santé de qualité identifiés par les membres de la communauté et les autorités sanitaires dans les districts de Keur Massar, Yeumbeul et Guédiawaye.

Plusieurs domaines d’innovation ont été identifiés dans le cadre du programme USAID Sante Urbaine en collaboration avec la Direction régionale de la Santé de Dakar et les districts de Keur Massar, Yeumbeul et Guédiawaye. Ainsi, cinq projets ont été retenus et vont bénéficier de subventions pour mettre en œuvre des projets innovants. Ces projets vont recevoir un financement d’un montant global de près de 137 500 000 FCFA.

Ces projets innovants couvrent les domaines suivants (1) l'éducation à la santé reproductive des jeunes peu ou pas alphabétisés et ceux vivants avec un handicap par le Réseau d'Associations pour le Bien Être Communautaire (RABEC) ; (2) la résilience et l’adaptation de la lutte contre le paludisme en zones inondables de la banlieue de Dakar à Keur Massar et Yeumbeul par l’association Environnement, Communautés, Santé et Sécurité (ECOSS) ; (3) la santé éclairée des ados et jeunes de Keur Massar par l’Association pour la lutte contre la pauvreté et l’analphabétisme (ALPHADEV) ; (4) l’appui à la gestion de l’hygiène menstruelle et à la vaccination du HPV (PENCUM JABOOT) ; (5) l’offre de services communautaires intégrés pour lutter contre la malnutrition dans la commune de Golf Sud par l’Union des Femmes de Dakar pour le Développement (UFDD).

“La situation des populations en matière de santé, plus particulièrement celle des femmes et des jeunes filles, est au cœur de nos préoccupations et priorités. Ce projet a été pensé pour résoudre la problématique de la gestion de l’hygiène menstruelle chez les femmes et les filles des communes de Médina Gounass et Wakhinane Nimzatt. C’est pourquoi ce projet est important et nous saluons l’accompagnement de l’USAID et de PATH à travers le programme USAID Santé Urbaine afin d’atteindre notre objectif premier qui est axé sur un changement réel dans la qualité de vie des populations bénéficiaires”, a souligné le président de PENCUM JABOOT.

“C’est en travaillant avec les communautés que l’on a été interpellé sur certaines problématiques liées à la lutte contre le paludisme. Avec l’appui du programme USAID Santé Urbaine dans la mise en œuvre de ce projet innovant de “la résilience et l’adaptation de la lutte contre le paludisme en zones inondables de la banlieue de Dakar à Keur Massar et Yeumbeul”, nous atteignons une autre dimension et sommes réconfortés dans la conviction de notre association qui œuvre depuis 1997 dans la lutte contre le paludisme”, a mentionné le président d’ECOSS.

Le lancement officiel de la mise en œuvre de ces projets innovants s’est tenu à la mairie de la ville de Guédiawaye en présence de la directrice USAID/Sénégal, du maire de la ville de Guédiawaye, des représentants des autres collectivités territoriales des départements de Keur Massar et Guédiawaye, des représentants du ministère de la santé et des acteurs de la société civile.

À propos USAID Santé Urbaine

Le projet USAID Santé Urbaine (USU), porté par PATH, vise à renforcer les systèmes de santé urbains locaux en améliorant l'accès à des services de santé de qualité, tout en engageant le secteur privé, les partenariats locaux et les communautés pour identifier les besoins, développer et mettre en œuvre des solutions innovantes. En partenariat avec la Direction Régionale de la Santé de Dakar, le consortium PATH, Action et Développement (AcDev), Alliance du Secteur Privé de la Santé au Sénégal (ASPS), Open Development et Enda Santé accompagnent les principales parties prenantes pour repenser l'écosystème de santé urbaine et améliorer l'état de santé des populations des districts de Keur Massar, Guédiawaye et Yeumbeul. Le projet met l’accent sur des approches adaptées au contexte urbain dans les trois districts cibles afin d’améliorer la santé reproductive, maternelle, néonatale, de l’enfant et de l’adolescent ; le planning familial ; le paludisme ; la nutrition ; l’eau, l’assainissement et l’hygiène dans les structures de santé.

À propos USAID

L’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) s’attache à promouvoir et à démontrer les valeurs américaines de démocratie ainsi que sa vision d’un monde libre, pacifique et prospère. En collaboration avec ses partenaires sénégalais, l’USAID/Sénégal apporte une assistance permettant de sauver des vies, de stimuler la croissance économique, d’offrir des opportunités de formation, de renforcer la gouvernance et la société civile, et d’appuyer le plan de développement national du Sénégal. Pour en savoir plus, visitez le site de l’USAID au Sénégal.

À propos PATH

PATH est une organisation mondiale à but non lucratif qui se consacre à la réalisation de l'équité en matière de santé. Forte de plus de 40 ans d'expérience dans la création de partenariats multisectoriels et d'une expertise dans les domaines de la science, de la santé, de l'économie, de la technologie, du plaidoyer et de dizaines d'autres spécialités, PATH développe et met à l'échelle des solutions innovantes aux problèmes de santé les plus urgents dans le monde. Pour en savoir plus, visitez le site de PATH au Sénégal.