Soudan: La Russie Veut Investir dans les Domaines du Gaz et l'Energie

Port Soudan — Le Ministre de l'Énergie et du Pétrole, Dr. Mohieddin Naeem a exprimé l'intérêt de l'État à coopérer avec la Russie dans un certain nombre de domaines, notamment dans les domaines du pétrole, du gaz et de l'électricité, expliquant que les portes du Soudan sont ouvertes à la Russie et à tous ceux qui souhaitent coopérer avec le Soudan.

C'était lors de sa rencontre dans son bureau avec la délégation russe qui visite le pays ces jours-ci, dirigée par le président du Conseil d'affaires soudano-russe Viktor Shamdanov, en présence de l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Soudan, Andrea Chernov, et d'un nombre d'hommes d'affaires et de représentants de la Chambre de Commerce.

Le ministre a énuméré les opportunités disponibles pour l'investissement dans le pétrole et le gaz, abordant les champs disponibles pour l'investissement, soulignant l'importance de la coopération avec la Russie dans l'extraction du gaz de la côte de la mer Rouge, en plus de la réhabilitation de ce qui a été détruit par la guerre au Soudan, surtout les centrales électriques de conversion dans l'État de Khartoum, ainsi qu'un certain nombre d'installations vitales dans les secteurs du pétrole et de l'électricité.

Il a appelé à bénéficier de l'expérience russe dans les domaines du pétrole et de l'électricité pour mettre en oeuvre le plan électrique visant à étendre le réseau national à une couverture plus vaste, s'étendant à l'électricité rurale. Il a également révélé une refonte de la répartition des usines entre les États pour faciliter le processus de leur approvisionnement en électricité, notamment en énergies renouvelables.

Pour sa part, la délégation russe a affirmé son sérieux désir et sa disponibilité à investir avec le Soudan dans les secteurs du pétrole, du gaz et de l'électricité, expliquant que la Russie possède une expérience suffisante dans un certain nombre de domaines, notamment les pipelines, les champs, les raffineries, la production d'électricité à partir du gaz et l'énergie propre, soulignant qu'ils ont de nouveaux projets pour développer l'énergie au Soudan dans le domaine de l'énergie propre et des centrales électriques à gaz, tous contribuent au fonctionnement des usines et des centrales électriques au Soudan.

Il a invité le ministre à participer au Forum de la 'La Semaine Russe de l'Energie', pour connaître l'expérience russe dans le domaine de l'énergie et à visiter la société pétrolière russe 'Zoroajiya', qui est l'une des plus grandes sociétés internationales dans le domaine du pétrole et du gaz.