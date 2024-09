Congo-Kinshasa: Kwango - 10 zones de santé sur 14 touchées par la variole du singe

Dix zones de santé sur les quatorze que compte la province du Kwango sont touchées par la variole du singe. L'information est livrée ce jeudi 19 septembre par le ministre provincial de la Santé, Dr Apollinaire Yumba.

Selon lui, au moins 145 cas suspects sont enregistrés dans la province du Kwango, dont deux décès. Parmi ces cas, au moins 10 sont confirmés par l'INRB, précise le ministre provincial de la Santé.

Dr Apollinaire Yumba évoque plusieurs difficultés pour lutter contre cette maladie. Il évoque notamment le manque des intrants de prise en charge et de prélèvement des échantillons.

« Parmi les dix cas confirmés, six cas sont de la zone de santé de Kenge et quatre cas sont de la zone de santé de Kasongo Lunda. Cependant la province rencontre des difficultés des intrants et des médicaments de prise en charge, mais surtout nous manquons les kits de prélèvement et les équipements de protection. Et pour nous, ceci constitue un cri d'alarme au Gouvernement central pour venir en aide à la province du Kwango notamment en kits de prélèvement des échantillons. Nous demandons aussi que la province du Kwango soit retenue parmi les provinces prioritaires en ce qui concerne la vaccination contre le Mpox et toutes autres activités de lutte », a plaidé Dr Apollinaire Yumba.