Algérie: Ministère de la Communication - Suspension de l'impression du quotidien 'Djazair El Ghad' pour publication d'informations trompeuses et non documentées

Alger — Le ministère de la Communication a annoncé, jeudi dans un communiqué, la suspension de l'impression du quotidien "Djazair El Ghad" pour avoir publié un article contenant "des informations trompeuses, non documentées et contraires aux dispositions régissant le travail journalistique".

"En application de l'article 80 de la loi 23-19 relative à la presse écrite et électronique, les services du ministère de la Communication ont convoqué, jeudi 19 septembre 2024, le directeur de publication du quotidien Djazair El Ghad, M. Adel Zekri ainsi que M. Issam Cheikh en sa qualité de fondateur et directeur exécutif, afin de les entendre concernant le dossier de presse publié dans le numéro 10 du quotidien Djazair El Ghad du 19 septembre 2024, rédigé par M. Ammar Guerdoud, fondateur et Pdg du journal", précise la même source.

"L'article en question contient des informations trompeuses, non documentées et contraires aux dispositions régissant le travail journalistique prévues par la loi organique 23-14 relative à l'information, notamment les articles 3, 20 et 35, ainsi qu'aux dispositions de la loi 23-19 relative à la presse écrite et électronique", note le communiqué.

Ainsi, "le ministère de la Communication a décidé de suspendre immédiatement l'impression du quotidien en question et d'engager les procédures légales pour l'arrêt définitif de l'activité conformément à l'article 54 de la Constitution et à l'article 70 de la loi relative à la presse écrite et électronique", conclut le communiqué.