Congo-Kinshasa: A Lubero, 21 groupes armés signent un acte d'engagement pour la paix dans le territoire

Vingt un groupes armés de la dynamique « Wazalendo » ont signé mardi 19 septembre un acte d'engagement pour la paix dans le territoire de Lubero, rapporte ce jeudi 19 septembre, l'administrateur du territoire de Lubero, le colonel Alain Kiwewa. Cet acte a été signé à l'issue d'une rencontre de deux jours, initiée par l'administrateur du territoire.

Le colonel Alain Kiwewa affirme que cette rencontre avait pour objectif d'identifier et de localiser les groupes armés se réclamant Wazalendo dans son entité. « On devrait en principe profiter de cette rencontre pour voir dans quelle manière identifier ces groupes, car il y avait de la confusion. On ne savait pas qui était avec nous et qui ne l'était pas. Il fallait donc procéder à leur identification et localisation. Ce qui est aussi important, c'est l'acte d'engagement qui était signé par tous, sur l'amélioration de la situation sécuritaire dans la zone », a rapporté colonel Alain Kiwewa.

« Il y a eu également le problème de recrutement des enfants de moins de 18 ans. Nous leur avons demander de cesser avec cette pratique. Et à tous ceux qui gardent encore des enfants dans leurs rangs de les sortir et les ramener dans les organisations qui œuvrent dans le cadre de la protection de l'enfant », a-t-il ajouté. Le territoire de Lubero a des espaces entiers qui sont contrôlés par des groupes armés. Ces derniers font payer des taxes auprès des populations civiles, notamment des agriculteurs et éleveurs.