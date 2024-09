Afrique: Vie des clubs - Inter Club handball célèbre les 40 ans de son sacre africain

Les vieilles gloires du handball congolais, particulièrement les vainqueurs de la Coupe d'Afrique des clubs champions d'Inter Club séniors hommes en 1984 à Dakar, ont animé, le 19 septembre, une conférence de presse pour annoncer les activités commémoratives des quarante ans de cette consécration.

Le 23 septembre 1984, les vaillants handballeurs de l'association sportive multidisciplinaire d'Inter Club brisaient le mythe et remportaient la Coupe d'Afrique en terre sénégalaise. Aujourd'hui, les principaux acteurs de cet unique trophée continental que compte le handball masculin du Congo veulent immortaliser ces instants de fête. Cette période de commémoration qui s'étalera sur une semaine est une occasion pour ces champions de revivre ces moments forts, rendre hommage à leurs anciens coéquipiers et échanger avec la jeune génération.

Au sein de la commission d'organisation de cet évènement, on retrouve les joueurs d'Inter Club et champions d'Afrique en club puis de grands noms de l'équipe nationale du Congo de l'époque. Il s'agit de Patrick Kibalou, Georges Tsoumou, Antoine Bisseyou, le coach Isidor Izis Mabanza et Djibril Mouyoki.

A en croire l'entraîneur, Isidor Izis Mabanza, le secret de ce sacre réside dans le travail, la sincérité, l'abnégation mais aussi la symbiose entre les dirigeants et les joueurs. Il a expliqué que les joueurs et les dirigeants ne se focalisaient pas sur l'argent, malgré les difficultés rencontrées dans la préparation.

Durant ces moments de célébration, il sera question, pour ces anciens joueurs et commandeurs dans l'ordre du mérite congolais, de passer le témoin à la nouvelle génération. Ils se disent, d'ailleurs, disponibles à accompagner les dirigeants actuels dans la promotion et la renaissance du handball congolais. Ils estiment également que le handball masculin qui est la locomotive de ce sport au Congo est toujours négligé par les autorités sportives.

Un programme alléchant caractérise ces moments de célébration puisqu'après l'échange avec la presse qui marque le lancement de cette commeromaration, une messe d'action de grâce à l'endroit de ces anciennes gloires ainsi que des défunts sera organisée le 23 septembre, date anniversaire de ce sacre.

Le samedi prochain, une rencontre sportive entre les joueurs d'Inter et ceux des autres clubs marquera le passage de témoin et l'échange entre les deux générations. Ce moment de partage et de célébration permettra à ces deux générations de se fusionner et de célébrer le handball sur le terrain.

Notons que bien avant ce sacre, ces vaillants handballeurs avaient perdu les finales des deux dernières années. La victoire du 23 septembre 1984 confirme ainsi la détermination qui les caractérisaient. Ils demandent une reconnaissance de leurs « jeunes » pour garantir la place du handball congolais parmi les meilleurs au niveau africain.