Congo-Brazzaville: Disparition - Jacques Gambou s'en est allé

Jacques Gambou est décédé le 16 septembre à Paris en France.

L'illustre disparu a consacré une part importante de sa vie au sport en général et au football en particulier, a reconnu la Fédération congolaise de football (Fécofoot) dans le communiqué qu'elle a publié ce 19 septembre.

Il a dirigé la Ligue départementale de football de Brazzaville pendant deux décennies et a été tour à tour dirigeant d'Uco sport, de Nancy Kahounga et membre du conseil fédéral de la Fécofoot. « Saisis de cette térrible nouvelle, le président de la Fécofoot, Jean Guy Blaise Mayolas, et son comité exécutif bouleversé par cet événement tragique et touchés au plus haut point prennent part à la douleur de ses amis et connaissances et se joignent à toute la famille du football congolais pour adresser leurs plus sincères condoléances à sa famille biologique », souligne la Fécofoot. En rappel, Jacques Gambou a été plusieurs fois candidat à la présidence de la Fécofoot sans succès. Il fut le premier directeur de cabinet de l'actuel ministre des Sports.