Tunisie: Kaïs Saïed reçoit le ministre irakien de la Culture, du Tourisme et des Antiquités

TUNIS — Le président de la République, Kaïs Saïed a, lors de son entretien jeudi au palais de Carthage avec Ahmed Fakkak Al Badrani, ministre de la Culture, du Tourisme et des Antiquités de la République d'Irak, exprimé le souhait de renforcer les échanges et de développer les mécanismes de coopération avec l'Irak dans le secteur culturel, notamment par la création de centres culturels à Tunis et à Bagdad.

Le chef de l'Etat a, par ailleurs, réaffirmé le rôle de la culture en tant que pilier d'une pensée libre et éclairée, ainsi que dans la lutte contre les dérives et toute forme d'extrémisme, soulignant que la culture constitue un rempart pour les sociétés et un pont de rapprochement entre les peuples, informe un communiqué de la présidence.

Le président de la République a, lors de l'audience, réitéré la fierté du peuple tunisien pour les liens solides de fraternité qui l'unissent au peuple irakien dans les différents domaines, notamment dans le secteur culturel.

De son côté, le ministre irakien a, dans une vidéo mise en ligne par la présidence de la République sur sa page officielle, déclaré que la rencontre a porté sur les relations irako-tunisiennes, notamment dans le secteur culturel, ainsi que dans plusieurs autres domaines dont le tourisme et le commerce. Il a salué la volonté du président de la République de renforcer les échanges culturels entre les pays arabes, dès lors que ces derniers forment un seul peuple marqué par la diversité culturelle.

Il a ajouté que la rencontre avec le chef de l'Etat a été l'occasion pour évoquer l'organisation d'un congrès arabe sur la musique ainsi que le rôle des bibliothèques dans la promotion de la culture. Le ministre irakien a précisé que la rencontre a permis de définir les grandes orientations d'action importantes dans le domaine culturel, qui seront mises en oeuvre par le ministère irakien de la Culture, du Tourisme et des Antiquités et les ministères tunisiens des affaires culturelles et du Tourisme.

Il a également mis l'accent sur la volonté du Premier ministre irakien de renforcer davantage les relations tuniso-irakiennes, en intensifiant les visites réciproques, dans l'intérêt des deux pays et au service des deux peuples, tunisien et irakien.

Il est à noter que lors de leur entretien hier mercredi, la ministre des affaires culturelles Amina Srarfi et le ministre irakien Ahmed Fakkak Al Badrani, ont convenu de l'organisation de journées culturelles tunisiennes en Irak et de journées culturelles irakiennes en Tunisie, en vue de permettre aux deux peuples de découvrir les spécificités culturelles de chaque pays, notamment en matière de musique, poésie, arts plastiques, théâtre, cinéma et en calligraphie arabe.

La rencontre a également permis d'évoquer la question de l'échange d'expertises entre les deux pays, en matière de recherches, de restauration et d'élaboration des dossiers d'inscription du patrimoine matériel et immatériel de la Tunisie et de l'Irak sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.

sara