L'initiative LAFIA, c'est la nouvelle trouvaille du gouvernement pour soulager nos compatriotes les plus touchés par la double crise sécuritaire et humanitaire que traverse le pays.

J'ai appris cette nouvelle par voie de presse, avec le ministre de l'Economie et des finances qui a officiellement lancé le nouveau projet, le 14 septembre dernier, à Ouahigouya, chef-lieu de la région du Nord. Je ne maîtrise pas tous les détails techniques, mais pour l'essentiel, je retiens qu'il est question de mobiliser des fonds pour accompagner les personnes vulnérables à mener des activités génératrices de revenus à l'effet de les rendre plus autonomes.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui interviennent dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage ou qui ont un petit commerce. Car, à entendre les initiateurs, ces personnes sont les cibles prioritaires de ce projet. J'ai aussi appris que dans le cadre de cette initiative, environ 10 milliards de F CFA ont été mobilisés avec l'objectif de réduire la vulnérabilité d'environ 100 000 ménages à travers le pays.

Si l'ambition peut paraître trop grande, elle reste tout de même noble et atteignable. Surtout que le terrain semble déjà bien préparé avec tous les techniciens et autres spécialistes en gestion de projets mis à contribution, et plus de 200 personnes déjà formées à l'éducation financière.

%

C'est une initiative pleine de promesse et d'espoir

En tout cas, cette initiative est une aubaine pour de milliers de personnes qui étaient bloquées dans leurs activités par faute de moyens de se réaliser. J'ai même envie de dire que l'initiative LAFIA porte bien son nom, puisqu'elle voudrait dire "paix" ou "santé" dans une des langues du terroir, en l'occurrence le gulmancema.

En effet, cette initiative, si elle est bien menée, contribuera un tant soit peu, à améliorer la santé financière de biens des ménages dans notre pays où une bonne partie de la population vit en dessous du seuil national de pauvreté. Elle vient surtout régler une grosse anomalie dans notre pays, qui est le difficile accès aux ressources et aux financements par les personnes démunies.

Au total, c'est une initiative pleine de promesses et d'espoir, et elle contribuera, sans doute, à renforcer la résilience des populations, notamment dans les régions impactées par l'insécurité. C'est dire si cette mesure est la bienvenue, et moi, fou, je ne peux que la saluer à sa juste valeur. Cela dit, je fonde l'espoir que les autorités qui ont initié ce projet avec la volonté d'offrir de meilleures perspectives à leurs compatriotes, veilleront à ce qu'il soit bien exécuté, toute chose qui permettra d'atteindre les objectifs fixés.

Pour une initiative aussi salvatrice, je voudrais surtout souhaiter qu'elle puisse s'inscrire dans la durée afin qu'elle puisse profiter au maximum de nos concitoyens qui sont dans le besoin.