Congo-Brazzaville: Apeec - Christian Grégoire Epouma reconduit au poste de président national

Les délégués de l'Association des parents d'élèves et étudiants du Congo (Apeec) ont reconduit le 19 septembre à Brazzaville Christian Grégoire Epouma au poste de président national chargé de l'orientation, la coordination et du contrôle de l'association.

Christian Grégoire Epouma préside le bureau coordonnateur national de neuf membres compsé d'un 1er vice-président chargé de la coopération, gestion des projets et prospectives, Victor Ongagna, et trois autres vice-présidents chargés respectivement des trois secteurs de l'enseignement ainsi que de deux secrétaires et deux trésorières. Le bureau coordonnateur national a un mandat de cinq ans.

L'Apeec a procédé également à l'élection des organes dirigeants avec la mise en place du Commissariat aux comptes. La présidence est assurée par David Fernand Aya suivi d'un vice-président Boma-Li-Poaty, un secrétaire et deux membres.

L'élection s'est déroulée lors des travaux du congrès organisé du 17 au 19 septembre sur le thème « Parents d'élèves et d'étudiants, approprions-nous les recommandations issues des états généraux de l'éducation nationale, de la formation et de la recherche et impliquons-nous dans l'oeuvre de la refondation du système éducatif congolais ».

A l'issue des travaux, les congressistes ont pris une motion de soutien et de remerciement au président de la République ainsi que quelques recommandations.

Recommandations

Les participants ont émis le souhait sur l'obtention du statut d'utilité publique par l'Apeec, la problématique de l'opérationnalisation du siège , le fonctionnement effectif des comités de gestion dans les établissements scolaires, la révision de l'accord-cadre signé entre le gouvernement et l'Apeec le 29 octobre 2018, la clarification de la question relative à la suppression ou non du Certificat d'études primaires élémentaires (CEPE) par le gouvernement ainsi que l'application stricte de la mesure gouvernementale sur la suppression des contributions parentales.

Après son élection à la tête du bureau coordonnateur national, Christian Grégoire Epouma a indiqué que ses priorités sont de voir le gouvernement mettre en oeuvre les recommandations des états généraux de l'éducation nationale.

Abordant la question de la suppression du CEPE, Christian Grégoire Epouma a demandé au gouvernement de donner les éclaircissements sur le format qui existe entre le cycle préscolaire et le primaire pour aller au secondaire 1er degré.

Le président de la Coordination des associations et réseaux de la société civile du Congo, Dieudonné Moussala, président d'honneur du Congrès de l'Apeec, a exhorté dans son allocution de clôture chaque délégué à assurer une bonne rentrée scolaire 2024-2025 et un bon encadrement aux enfants.