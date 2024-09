Algérie: La création du GPRA était une suite logique de l'évolution de l'action révolutionnaire

Alger — Le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Laïd Rebiga, a affirmé, jeudi à Alger, que la création du Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA) le 19 septembre 1958 était une suite logique de l'évolution de l'action révolutionnaire, mettant en avant l'image honorable et la place de choix dont jouit aujourd'hui l'Algérie dans les fora internationaux.

Il a affirmé que la création du Gouvernement provisoire était la suite logique de l'évolution de l'action révolutionnaire pour "mieux gérer la bataille politique et diplomatique et de faire face à la propagande coloniale qui niait les droits du peuple algérien à la liberté et à la souveraineté".

Selon le ministre, cette création visait également "une pleine internationalisation de la cause algérienne outre la mobilisation de la solidarité internationale y compris les organisations non gouvernementales (ONG) et les personnalités influentes dont les peuples et les Français épris de liberté, pour inscrire la question à l'ordre du jour des Nations Unies en tant que question de décolonisation malgré l'obstination de l'occupant".

Il s'est félicité, par là même, de la place de choix de notre pays sur le plan extérieur, en jouant un rôle pivot aux niveaux régional, continental et international".

Et d'ajouter: "l'Algérie victorieuse, sous la conduite du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, marche, aujourd'hui, sur la bonne voie à la faveur d'une direction clairvoyante (...) priorisant les intérêts nationaux et du peuple algérien tout en étant conscient des grands défis auxquels est confrontée notre région".

De leur côté, les participants à cette conférence ont évoqué dans leurs interventions la création du GPRA et son importance par rapport à la Révolution nationale outre sa contribution à l'internationalisation de la cause algérienne.