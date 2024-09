Algérie: Accidents de la route - 66 morts et 250 blessés en une semaine

Alger — Les services de la Gendarmerie nationale (GN) ont enregistré, au niveau de leurs territoires de compétence, 66 morts et 250 blessés dans 144 accidents corporels de la route survenus au courant de cette semaine.

Dans une déclaration à l'APS, jeudi, le chargé de communication au Centre d'information et de coordination routière du Commandement de la Gendarmerie nationale, le Sergent-chef Abdelhamid Amrani, a indiqué que le facteur humain demeurait "la principale cause de ces accidents", en raison du non-respect du code de la route, précisant que les conducteurs étaient à l'origine de 118 accidents, dont 15 à cause de la conduite à gauche, 14 engendrés par l'inattention du conducteur et 32 dus à l'excès de vitesse, tandis que les piétons ont causé 14 accidents.

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Bouira (13 accidents), suivie des wilayas de Constantine (10), Tizi-Ouzou et Oran (9 chacune) et Mila (7), a-t-il fait savoir.

Par rapport à la semaine dernière, le bilan fait ressortir une hausse du nombre d'accidents (+14), de morts (+23) et de blessés (+31), selon le même responsable.

Par ailleurs, le Sergent-chef Amrani a fait part du lancement par le Commandement de la Gendarmerie nationale, d'une campagne de sensibilisation à l'occasion de la rentrée sociale et scolaire, à partir de jeudi jusqu'au 3 octobre prochain. Cette campagne sera lancée sous le slogan "Prudence sur la route, sécurité pour tous" en vue de sensibiliser aux accidents de la route et à leur impact sur la sécurité routière.