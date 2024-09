Algérie: Bechar - De nouveaux projets de protection des villes de Bechar et Béni-Ounif contre les inondations

Bechar — Le ministre de l'Hydraulique, Taha Derbal, a annoncé jeudi à Bechar l'inscription au profit de la wilaya de plusieurs projets destinés à la protection des villes de Bechar et Béni-Ounif contre les inondations.

Le ministre qui s'est rendu dans la commune frontalière de Béni-Ounif (110 km nord de Bechar) où il a pris connaissance des séquelles des inondations provoquées par les oueds "Melias" et "Sidi Aissa", qui traversent cette collectivité, a indiqué que parmi ces projets figure celui de la protection de cette commune des inondations, et ce, par la réalisation d'une protection des berges de ces deux (2) cours sur un linéaire de plus de huit (8) km, pour un coût de plus d'un (1) milliard DA.

Dans la commune de Bechar, il est projeté en plus de la protection de cette ville des inondations, la concrétisation de projets d'envergure, dont un barrage sur l'oued "Labiad" dans le but d'atténuer les forces des crues de l'oued Bechar, et la mobilisation des eaux superficielles au profit de l'agriculture et de l'AEP, a-expliqué le membre du gouvernement.

Durant cette visite de constatation dans la wilaya, M.Derbal a aussi inspecté le chantier de réalisation des trois (3) stations de pompage retenues dans le cadre du projet de captage des eaux albiennes de Guetrani.

Sur place, il a affirmé que l'entame prochainement des projets de protection des villes précitées des inondations, "ne doit pas être un facteur de baisse du rythme du projet de transfert des eaux albiennes de Guetrani vers Bechar".

"Ce projet d'envergure doit être livré à l'échéance prescrite, à savoir avant la fin de l'année en cours", a-t-il signalé à l'adresse des responsables des entreprises réalisatrices et du maître de l'ouvrage, en l'occurrence l'Agence nationale des barrages et des transferts (ANBT).

Selon le directeur général de cette agence, Messaoud Maatar,"sur les 26 forages prévus au niveau de ce champ de captage, 18 ont été déjà réalisés et équipés, avec une capacité de production de 68.000 M3, tandis que les forages restants seront livrés en octobre prochain, ce qui permettra d'effectuer les premiers essais de transfert dès la mi-novembre et la mise en service officielle du projet avant la fin de 2024, avec une production quotidienne de 80.000 M3 destinée à l'alimentation en eau potable des habitants de Bechar, Kenadza et Abadla".

Au niveau du barrage de Djorf-Torba, le ministre de l'hydraulique s'est déclaré "satisfait" du remplissage de l'ouvrage, suite aux crues des oueds de la région après les pluies torrentielles qui se sont abattues la semaine dernière sur la région, avec une retenue de 247 millions de M3.

Actuellement et vu la poursuite des crues des oueds, notamment celui du Guir, à l'origine de cet apport record au barrage, il a été procédé depuis plusieurs jours à l'ouverture de cinq (5) vannes sur les six (6) que compte l'ouvrage, en plus des eaux évacuées par le déversoir principal, a expliqué le directeur général de l'ANBT.

Les eaux déversées par ces vannes et les deux déversoirs du barrage, en plus d'alimenter la nappe phréatique de toute la région Sud du territoire de la wilaya, iront aussi se déverser à Igli (wilaya de Béni-Abbès) où les eaux des crues font jonction avec l'oued Zouzfana et forment à eux deux l'oued Saoura dont la crue est arrivée cette année jusqu'à la ville de Reggane, à plus de 800 km au sud de Bechar, selon des responsables locaux du secteur de l'hydraulique.

Lors de sa visite du barrage, le ministre a insisté sur la mise en place d'un programme pour la satisfaction des besoins en eaux d'irrigation des agriculteurs de la plaine d'Abadla (5.400 ha), afin de contribuer à son développement.

Le ministre de l'hydraulique a achevé sa visite de travail d'une journée dans la wilaya par la visite de l'un des tronçons de l'oued Fayja au nord de Bechar, du pont de l'oued Bechar dans la zone de Jniane Diffallah (nord de la commune), ainsi que la station de relevage des eaux usées de la commune de Bechar ayant subi quelques dégâts.

L'Etat et le secteur de l'hydraulique apporteront le soutien et les aides à la wilaya de Bechar pour remédier aux dégâts causés aux infrastructures hydrauliques, avec en priorité les projets de protection des inondations des communes de Bechar et Béni-Ounif, a indiqué le membre du gouvernement au terme de sa visite.