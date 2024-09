Algérie: Projet Baladna - Le raccordement à l'énergie au centre des discussions entre Arkab et la délégation de la société qatarie

Alger — Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a reçu, jeudi à Alger, une délégation de la société qatarie "Baladna", conduite par le président de son Conseil d'administration, Mohamad Moutaz Al-Khayyat, pour examiner le volet relatif au raccordement à l'énergie, du projet intégré algéro-qatari pour la production de lait en poudre à la wilaya d'Adrar, indique un communiqué du ministère.

La rencontre, qui s'est déroulée au siège du ministère, a porté sur le dossier du projet intégré algéro-qatari pour la production de lait en poudre dans la wilaya d'Adrar, notamment en ce qui concerne le raccordement de ce projet à l'énergie (électricité et gaz), "étant l'une des principales conditions du succès de ce projet stratégique", a précisé la même source.

Un exposé détaillé a été présenté lors de cette rencontre, sur les projets programmés et les solutions proposées en matière de production, de transport et de transformation de l'électricité sur le court, moyen et le long terme, en fonction des besoins du projet, et ce, en présence du Conseiller du président de la République chargé des finances, des banques, du budget, des réserves de change, des marchés publics et des règlements internationaux, Mohamed Boukhari, du Directeur général du groupe Sonelgaz, de l'ambassadeur de l'Etat de Qatar, ainsi que des cadres du ministère et de Sonelgaz.

A cet égard, M. Arkab a réaffirmé "l'importance stratégique de ce projet, fruit de coopération et de partenariat privilégié entre l'Algérie et l'Etat de Qatar, pays frère", soulignant que "toutes les mesures nécessaires ont été prises par Sonelgaz, qui a lancé, après une étude technique, nombre de projet de réalisation de transformateurs électriques sur les lieux", selon la même source.

La rencontre a également été une occasion pour explorer les opportunités d'affaires et d'investissement disponibles pour la société "Baladna" en Algérie , ainsi que pour les sociétés du groupe Al-Khayyat dans plusieurs domaines, tels que l'énergie et les mines.

Le ministre de l'Energie et des Mines, a exprimé, par la même, "son souhait de développer de nouveaux projets de partenariat avec les partenaires qataris, leur souhaitant plein succès pour ce projet phare, ainsi qu'au partenariat algéro-qatari", lit-on dans le communiqué.