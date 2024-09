Cameroun: Les Camerounais approuvent la gestion de la pandémie mais restent réfractaires aux vaccins

Seul un quart des citoyens déclarent faire confiance au gouvernement pour garantir l'innocuité des vaccins COVID-19.

Key findings

Des répercussions de la pandémie de COVID-19 : o Un cinquième (20%) des Camerounais déclarent qu'un membre de leur ménage a perdu son emploi, son entreprise ou sa principale source de revenus à cause de la COVID-19, tandis que 7% déclarent qu'un membre de leur foyer est tombé malade à cause de la COVID-19 ou qu'il a été testé positif au virus.

Attitudes vis-à-vis des vaccins : o Un cinquième (20%) des Camerounais déclarent avoir été vaccinés contre la COVID-19. o Une majorité (53%) des répondants déclarent qu'il n'est « pas du tout probable » (41%) ou « pas très probable » (12%) qu'ils essaient de se faire vacciner. o La majorité de ceux qui déclarent qu'ils n'essaieront probablement pas de se faire vacciner citent comme raison principale les inquiétudes liées à l'innocuité des vaccins COVID-19. o Seul un quart (27%) des Camerounais déclarent faire confiance au gouvernement pour garantir l'innocuité des vaccins COVID-19.

De la riposte gouvernementale à la pandémie de COVID-19 : o Une faible majorité (54%) de Camerounais estiment que le gouvernement a « assez bien » ou « très bien » géré la riposte à la pandémie de COVID-19, tandis que 45% jugent ses performances médiocres. o Environ la moitié des répondants se disent satisfaits des efforts déployés par le gouvernement pour minimiser les perturbations dans l'éducation des enfants (49%) et pour veiller à ce que les établissements de santé disposent de ressources suffisantes pour faire face à la pandémie (52%). Mais seulement 38% sont satisfaits de l'aide apportée par le gouvernement aux ménages vulnérables. o Un dixième (9%) des Camerounais déclarent que leurs ménages ont reçu une aide du gouvernement pour faire face à la pandémie. La plupart des citoyens affirment que l'aide a été distribuée de manière inéquitable (76%) et que « certains » ou « beaucoup » des ressources destinées à la réponse à la COVID-19 ont été perdues à cause de la corruption (83%). o Plus de deux tiers (68%) des citoyens approuvent le recours à la police ou à l'armée pour faire respecter les consignes de santé publique pendant une pandémie, mais les avis sont plus mitigés pour ce qui est notamment de la censure des médias (48% d'approbation) et du report des élections (52%) en riposte à la pandémie.

Perspectives d'avenir : o La majorité (56%) des Camerounais pensent que le gouvernement est prêt à faire face à de futures situations d'urgence en matière de santé publique. o Moins de la moitié (47%) pensent que le gouvernement doit investir davantage dans la préparation aux futures crises sanitaires.

Le Cameroun a confirmé ses deux premiers cas de COVID-19 le 5 mars 2020 (Esso, 2021). Depuis, 125.242 cas ont été signalés, occasionnant 1.974 décès (Organisation Mondiale de la Santé, 2024 ; Worldometer, 2024).

Les stratégies du gouvernement camerounais visant à limiter la transmission virale et les impacts de la pandémie comprenaient la fermeture des frontières terrestres et aériennes, des mesures de protection telles que la distanciation sociale et le port obligatoire de masques, la fermeture des écoles et des universités, et des restrictions sur les voyages et les activités économiques (Esso, 2021 ; Takoguen & Sieleunou, 2021 ; Organisation Internationale du Travail, 2020). Le Cameroun s'est également distingué par l'intégration des soins de santé mentale dans la riposte nationale (Mviena et al., 2020). En décembre 2023, 14% de la population avait reçu au moins une dose de vaccin COVID-19 (Organisation Mondiale de la Santé, 2024).

Cette dépêche fait le point d'un module d'enquête spécial inclus dans le questionnaire de l'enquête Afrobarometer Round 9 (2022) pour explorer les expériences et les perceptions des citoyens camerounais vis-à-vis de la pandémie.

Les résultats de l'enquête révèlent que, un cinquième des adultes déclarent avoir été vaccinés contre la COVID-19, et une majorité d'entre eux déclarent qu'il est peu probable qu'ils le soient à l'avenir. Les raisons les plus fréquemment invoquées sont liées à l'innocuité des vaccins, et la plupart d'entre eux déclarent ne pas faire confiance au gouvernement pour garantir l'innocuité des vaccins COVID-19.

Seulement environ un répondant sur 10 déclarent que leurs ménages ont reçu une aide gouvernementale pour faire face à la pandémie, et la majorité d'entre eux pensent que cette aide a été distribuée de manière inéquitable et que plus qu'une petite partie des ressources destinées à la riposte à la pandémie a été perdue à cause de la corruption.

En dépit de ces préoccupations, plus de la moitié des citoyens approuvent la performance gouvernementale dans la gestion de la pandémie et pensent que le gouvernement sera au moins « très préparé » pour faire face à la prochaine situation d'urgence en matière de santé publique.

Wallelign S. Hassen Wallelign S. Hassen is a researcher at the University of Florida.