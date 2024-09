Madagascar: Karting - «60 mn Chrono » - Les amoureux de sensations fortes attendus à Imerinkasinina

Après le grand succès de la première édition, la piste de Havoana Land accueillera à nouveau la course « 60 mn Chrono ». Une centaine de pilotes sont attendus à Imerinkasinina.

La deuxième édition du tournoi intitulé 60 mn Chrono » se tiendra le samedi 5 octobre sur le circuit ELF de l'Espace de Loisirs Havoana Land, à Imerinkasinina. Cet événement s'annonce des plus palpitants, et cette nouvelle édition promet des sensations fortes pour les amateurs de vitesse. Ce qui rend ce tournoi unique, c'est qu'il se déroulera sur une seule journée, avec des courses prévues en début d'après-midi et en soirée.

La compétition est organisée par équipes, chaque équipe étant composée de 6 personnes au maximum. Comme son nom l'indique, tous les membres de l'équipe devront parcourir la piste de 900 m pendant 60 minutes. La qualification pour les étapes suivantes dépendra du nombre de tours réalisés par chaque équipe.

« Pour rendre l'expérience encore plus inédite, les qualifications se dérouleront à partir de 13h et dureront 60 minutes, suivies de la demi-finale de 30 minutes, puis de la finale en fin de soirée, qui durera également 30 minutes, mais cette fois-ci en sens inverse de la piste, avec une surprise pour les pilotes finalistes. La course se fera avec notre nouvelle flotte de karts, les RTA 0 270cc », a précisé Heritiana Rabetsimba, gérant de Havoana Land, lors d'une conférence de presse, hier.

Cette année, plus de 26 équipes, soit environ 160 participants, sont attendus. Les frais d'inscription s'élèvent à 345 000 Ariary par équipe, et les inscriptions seront clôturées le vendredi 4 octobre. Trois trophées seront décernés, notamment pour le meilleur pilote junior, la meilleure pilote féminine, et le meilleur pilote solo. « Organisé avec le soutien de notre sponsor principal Elf, ainsi que de notre sponsor bronze PEPSI et de notre partenaire Suzuki by CFAO, ce tournoi s'adresse à tous les passionnés d'auto-moto et de sports extrêmes », a conclu Heritiana Rabetsimba.