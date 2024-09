Afrique: SAYNA - Un contrat de 1,6 million d'euros pour transformer la formation au Togo

La startup SAYNA, fondée par Matina Razafimahefa, continue de se démarquer en Afrique francophone. Cette première plateforme d'éducation pour l'employabilité numérique en Afrique francophone, vient de signer un contrat de 1,6 million d'euros avec le projet SIFA (Skills Initiative For Africa).

Ce partenariat stratégique vise à révolutionner la formation professionnelle au Togo. SAYNA a été sélectionnée parmi plus de 4 000 candidats pour collaborer avec des partenaires de premier plan comme LBS, UASTM, l'Union européenne, et AUDA-NEPAD. Financé en partie par la République Fédérale d'Allemagne via la KfW, ce projet piloté par l'Union africaine et AUDA-NEPAD se concentre sur le renforcement des compétences des jeunes togolais. L'objectif est de les rendre plus compétitifs sur un marché du travail en pleine transition numérique.

Impact significatif

Ce partenariat entre SAYNA et SIFA devrait apporter une contribution majeure à la transformation de la formation professionnelle en Afrique. En développant des programmes adaptés aux besoins spécifiques du marché, le projet vise à réduire le chômage des jeunes tout en améliorant l'adéquation entre les compétences des travailleurs et les attentes des employeurs.

En impliquant à la fois des acteurs publics et privés, ce partenariat propose une approche durable pour remodeler le paysage éducatif africain. Le projet prévoit 430 participants dès la première année, et autant la seconde. Il inclut également la réhabilitation de 16 hubs dans plusieurs villes du Togo, dont Lomé et Kara. SAYNA vise aussi à intégrer au moins 30 % de femmes dans ses formations, en offrant 1 000 licences pour 860 étudiants. Ce projet devrait marquer un tournant pour la formation professionnelle au Togo.