Madagascar: Rejet de la candidature de Marc Ravalomanana - Grand rassemblement du Firaisankina, ce samedi, au Magro Tanjombato

Après la confirmation du rejet de la candidature de Marc Ravalomanana par la CENI, les députés de la plateforme Firaisankina ne comptent pas baisser les bras. La mobilisation de leurs partisans a été lancée.

« Il ne s'agit plus d'un culte de bénédiction pour les candidats à la course à la mairie d'Antananarivo mais c'est pour la nation et tout ce qui va arriver ». L'invitation de tous les Zanak'i Dada, de tous les partisans de la plateforme Firaisankina mais aussi de l'opposition et de tous ceux qui se sentent opprimés et victimes de ce régime et de la mauvaise gouvernance à se rassembler au Magro Tanjombato, ce samedi, a été lancée depuis hier par Hanitra Razafimanantsoa, députée du 1er arrondissement de la capitale et présidente du groupe parlementaire Firaisankina à l'Assemblée nationale.

« J'espère que nous allons être nombreux à répondre à cette invitation car le préfet d'Antananarivo, en nous suggérant de trouver un autre lieu que celui de Magro Behoririka nous a donné tacitement l'autorisation pour ce rendez-vous du samedi », a poursuivi la députée qui compte faire de cet événement un grand rassemblement de tous ceux qui sont las du régime Rajoelina.

Démonstration de force

Le rejet de la candidature de Marc Ravalomanana, faute de certificat de régularité fiscale, est en train de prendre une autre tournure. Non seulement les partisans de l'ancien président reviennent à la charge par rapport aux préjudices causées par les événements de 2009, mais ils veulent désormais mettre le régime face aux problèmes socio-économiques de ces dernières années. Me Hanitra Razafimanantsoa invite d'ailleurs tous ceux qui sont victimes des problèmes de délestage, d'emploi, de la dégradation de l'éducation et du système éducatif..., à venir au Magro Tanjombato, ce samedi.

« Il s'agit d'une démonstration de force, mais cela devrait toujours commencer par un culte », a-t-elle précisé, après avoir soutenu que « les 100 000 personnes qui ont voté pour les candidats du Firaisankina aux dernières législatives dans les 6 arrondissements de la capitale avec ceux des candidats pro-Ravalomanana suffisent largement pour prouver que l'opposition reste la première force politique à Antananarivo ».

Décision politique

« Nous souhaitons que le Préfet de Police d'Antananarivo n'aille pas réquisitionner les Forces de l'ordre pour semer le trouble à Tanjombato car il ne s'agit plus d'un culte pour la bénédiction des candidats mais pour la nation toute entière », a enchaîné Hanitra Razafimanantsoa qui soutient que ce rendez-vous concerne tout le monde. Elle espère néanmoins que les forces de l'ordre sécurisent les lieux. En tout cas, par rapport à la confirmation du rejet de la candidature de Marc Ravalomanana par la CENI, la plateforme Firaisankina affirme qu'il n'y a pas encore de plan B.

« Parce que les voies de recours ne sont pas encore épuisées et nous disposons encore de 24 heures pour saisir le tribunal administratif, même si nous savons d'avance que cela ne va rien changer, avoir un plan B ou plan C, n'est pas encore une option à considérer », a-t-elle souligné. Quoi qu'il en soit, face à ce qu'ils considèrent comme une décision politique, les députés Firaisankina souhaitent un véritable mouvement pour montrer au régime qu'ils ne se laisseront plus jamais faire.