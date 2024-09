Guinée: Mamou/Violence conjugale - Fatoumata Tall sauvagement battue par son époux à coups de bâton à Loppet

Dans la nuit du mardi 17 au mercredi 18 septembre 2024, une dame du nom de Fatoumata Tall a été sauvagement battue par son mari au quartier Loppet dans la commune urbaine de Mamou. Suite à cette bastonnade, la pauvre dame a eu ces deux mains fracturées à plusieurs niveaux.

Interrogé ce jeudi 19 septembre 2024, Mari Saabou, jeune soeur de la victime a expliqué la cause réelle violence conjugale.

<< Moi j'étais à Baley pour une cérémonie, ma soeur m'a appelé pour me dire qu'elle est tombée et toutes ses deux mains sont cassées. Après je lui ai dit d'appeler maman pour qu'elle puisse aller à l'hôpital. Et lorsque maman lui a vu, elle a dit directement qu'elle n'était pas tombée, C'est une bastonnade, après elle a dit que c'est son mari qui lui a frappé à l'aide d'un bâton. Et ce dernier était allé veiller jusqu'à 23 heures et il est revenu frapper à la porte, ma soeur a ouvert le salon. Par après elle est rentrée dans sa chambre, a fermé la porte et s'est couchée. Il a dit d'ouvrir, mais ma soeur n'avait pas l'intention de le faire, finalement elle a ouvert. Et il est rentré lui trouver coucher. C'est là qu'il lui a donné des coups avec un bâton. Sa main droite a été cassée à trois niveaux, et celle de gauche, à deux niveaux >>, a-t-elle fait savoir.

À signaler que selon cet interlocuteur, le mari de cette dame, présumé auteur de cette bastonnade reste encore introuvable, une enquête est ouverte pour sa recherche.