Cote d'Ivoire: Torgôkaha (Korhogo) - Plus de 600 kits scolaires distribués aux enfants

Une journée sportive et du mérite a rassemblé des élèves et des jeunes, tout en créant une bonne ambiance, source de joie et de cohésion sociale.

Le village de Torgôkaha situé dans la périphérie de Korhogo, chef-lieu de la région du Poro, a abrité le 14 septembre 2024, la journée d'excellence et sportive organisée par l'Entente fraternelle des fils et filles de ladite localité. Plus de 600 kits composés de cahiers, de stylos, de sacs à dos, des ensembles géométriques...et des ardoises ont été distribués à des élèves.

Le président du comité d'organisation, Tuo Baffo Moustapha, s'en réjoui : « C'est une initiative de notre aîné et fils du village, Tuo Nagalourou, directeur de l'apprentissage et de l'insertion professionnelle au ministère de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage. Qui, à travers cette double journée de célébration de l'excellence et de sport, entend occuper sainement les jeunes et susciter l'émulation pour l'atteinte des bons résultats scolaires. C'est aussi, une occasion de retrouvailles chaleureuses et fraternelles pour poser des actions de développement de Torgôkaha ».

Selon les organisateurs, le droit à l'éducation devrait être garanti pour tous. Aussi ont-ils décidé d'accompagner les parents qui n'ont pas suffisamment de moyens financiers pour acheter des fournitures scolaires en procédant à la distribution de plus de 600 kits scolaires aux enfants dudit village. Cette journée d'excellence a été doublée de la finale de la 1re édition du tournoi de Maracana de la fraternité dont le vainqueur fut Tioro qui a reçu un trophée, un jeu de maillots, un ballon, des médailles plus une enveloppe de 150 000 F Cfa.

Quinze (15) équipes participantes ont été réparties en poules. Et chaque équipe est repartie avec des cadeaux. « Le Président de la République, Alassane Ouattara, ne lésine pas sur les moyens pour la promotion du mérite et de l'excellence. Il est donc bon que nous autres, cadres, lui emboîtons le pas, imitons son exemple afin que les objectifs escomptés soient atteints pour le bonheur de tous et de chacun.

Nous devons également être solidaires comme le Chef de l'Etat nous l'a recommandé en vue d'alléger la tâche à nos parents. Le député-maire Ouattara Lacina dit Lass PR ne cesse aussi de nous exhorter à aller fortement dans ce sens », a ajouté Tuo Nagalourou, directeur de l'apprentissage et de l'insertion professionnelle au ministère de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage, par ailleurs parrain de la double cérémonie.

Le patron de la cérémonie, le maire de la commune de Korhogo, Lacina Ouattara dit Lass PR, était représenté par son 7e adjoint au maire, Coulibaly Salif.