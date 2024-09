Madagascar: Transport aérien - Un accord interline entre Air France et la compagnie du pays

La connectivité aérienne s'améliore. En marge du Salon IFM Top résa, Air France et Madagascar Airlines ont signé aujourd'hui un accord de coopération commerciale.

Les deux compagnies mettront en place un accord de commercialisation interline, permettant de combiner sur un seul billet des vols assurés par les deux compagnies : Air France entre Paris-Charles de Gaulle et Antananarivo-Ivato, et Madagascar Airlines entre Antananarivo et les principales destinations domestiques de la compagnie malgache comme Nosy Be, Fort Dauphin, Majunga, ou Tamatave. Grâce à une coordination des programmes de vols, les clients en correspondance pourront enregistrer leurs bagages jusqu'à la destination finale, et n'auront ainsi pas besoin de les réenregistrer à Antananarivo.

Afin de leur offrir des correspondances plus rapides et plus fluides, les deux compagnies vont coordonner les horaires de leurs vols à Antananarivo-Ivato. Les vols long-courriers d'Air France seront ainsi synchronisés avec les vols domestiques de Madagascar Airlines, réduisant la durée totale du voyage.

En parallèle de ce développement, Madagascar Airlines et Air France étudient la mise en place d'un accord permettant à Madagascar Airlines d'apposer son code sur les vols Air France reliant Antananarivo et Paris-Charles de Gaulle. Cet accord élargirait les options pour les passagers de Madagascar Airlines, avec des opportunités de correspondances vers des destinations au-delà du hub d'Air France à Paris-Charles de Gaulle.