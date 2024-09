Madagascar: Classement FIFA - Le pays dégringole à la 108e place

Le classement mondial des sélections masculines, publié par la FIFA ce jeudi 19 septembre, révèle un nouveau revers pour la sélection malgache de football, les Barea.

La Grande île a perdu trois places, se positionnant désormais au 108e rang mondial. Ce recul est attribué à des performances décevantes lors de la première et deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025, avec une défaite contre la Tunisie (1-0) et un match nul face aux Comores (1-1). Cette chute de trois places par rapport au dernier classement de juillet (105e) illustre l'impact direct des résultats de l'équipe sur son statut international.

À l'échelle continentale, Madagascar se retrouve à la 25e position du classement de la Confédération africaine de football (CAF), marquant également une baisse d'une place. Les Barea, qui doivent maintenant relever la tête, ont des échéances cruciales à venir en octobre. Ils affrontent la Gambie lors des troisième et quatrième journées des éliminatoires de la CAN 2025. Ces matchs sont déterminants non seulement pour espérer une remontée dans le classement FIFA, mais aussi pour maintenir leurs chances de qualification pour la prochaine CAN.