Madagascar: Santé publique - La réforme de la formation infirmière en vue

Le diplôme d'infirmier délivré à Madagascar n'est pas souvent reconnu à l'étranger. L'Ordre national des infirmiers de Madagascar a prévu de mettre en place des réformes pour la formation infirmière en partenariat avec le Conseil international des infirmiers et le Collège des infirmiers et sage-femme d'Afrique de l'Est, Central et du Sud.

Accessibles à tous les niveaux d'étude et offrant de très bons débouchés, les formations de santé et du paramédical attirent chaque année de nombreux étudiants. Cependant, Madagascar est encore à la traîne par rapport aux autres pays africains au niveau de la formation paramédicale selon Jean Aimé Andrianarison dit John Love, président de l'Ordre national des infirmiers de Madagascar.

Ainsi, une réforme de la formation infirmière est en vue avec l'appui du Conseil international des infirmiers (CII) et l'ECSACONM (East, Central & Southern Africa College of Nursing and Midwives). « Le ministère de la Santé publique a déjà donné son accord pour les éventuelles réformes qui sont déjà en gestation. Des représentants du CII et de l'ECSACONM seront en visite dans le pays pour constater de visu les réalités auxquelles sont confrontés les infirmiers malgaches. Cette réforme est plus qu'indispensable puisque notre diplôme n'est pas reconnu par certains employeurs à l'étranger », a-t-il indiqué. Il a également noté dans la foulée que la filière paramédicale ne devrait plus être rattachée à la Faculté de Médecine mais doit être autonome.

Adhésion

Madagascar a récemment participé à la 16ème Conférence scientifique biannuelle de l'ECSACONM qui a eu lieu les 11, 12 et 13 septembre à Lesotho. 18 pays africains ont participé à cette rencontre y compris Madagascar. La participation de Madagascar à cet évènement confirme son adhésion à l'ECSACONM et fera de la Grande île le second pays africain francophone à en être membre après le Burundi. L'ECSACONM a été créée avec la vision d'être le principal centre d'excellence en matière de formation, de pratique clinique, de recherche et de gestion en soins infirmiers et obstétricaux en Afrique et dans le monde.