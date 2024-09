Maroc: Formation professionnelle - Plus de 10.300 stagiaires à Laâyoune-Sakia El Hamra

Laâyoune — Quelque 10.326 stagiaires sont inscrits dans les différents établissements de formation professionnelle relevant de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, au titre de l'année de formation professionnelle 2024-2025.

Cet effectif de stagiaires se répartit entre le niveau technicien spécialisé (3.559), le niveau technicien (1.848), le niveau qualification (965) et le niveau spécialisation (375), en plus de la formation diplômante (6.747) et la formation qualifiante (3.579), selon des données fournies par la Direction régionale des provinces du Sud de l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT).

La formation dans les différents établissements de la formation professionnelle relevant de la région est dispensée par un personnel de 319 formateurs, dont 209 permanents et 110 vacataires.

Quant à l'offre de formation, elle concerne plusieurs secteurs, dont l'artisanat (120), le BTP et matériaux de construction (581), le digital & IA et offshoring (2.352), la gestion et commerce (3.381), l'hôtellerie et tourisme (435), l'industriel (2.252), la pêche (120), la santé (375), et le service à la personne (199), ainsi que le transport et logistique (511).

La région de Laâyoune-Sakia El Hamra compte sept établissements de formation professionnelle à Laâyoune, Boujdour, Es-Semara et Tarfaya, ainsi que la Cité des métiers et des compétences (CMC) dans la ville de Laâyoune, outre la formation dispensée aux détenus aux centres pénitentiaires à Laâyoune et Es-Semara.

Afin de garantir le succès de cette rentrée, la Direction régionale de l'OFPPT a pris une batterie de mesures sur les plans logistique et humain, dans le but de garantir la réussite de l'année de formation professionnelle actuelle, notamment la mise en place d'espaces dédiés à l'encadrement et à l'inscription des stagiaires.