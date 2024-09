Afrique: M. Talbi El Alami s'entretient à Johannesburg avec le président du PAP

Johannesburg — Le président de la Chambre des Représentants, Rachid Talbi El Alami, s'est entretenu, jeudi à Johannesburg, avec le président du Parlement Panafricain (PAP), Fortune Charumbira. MM. Talbi El Alami et Charumbira ont, à cette occasion, évoqué plusieurs sujets d'intérêt commun, notamment les moyens devant permettre d'insuffler une nouvelle dynamique à la coopération entre le Parlement marocain et celui continental, d'identifier les domaines de coopération et de promouvoir une action parlementaire efficace au service de l'Afrique et des peuples africains.

M. Talbi El Alami a ainsi réitéré la détermination du Royaume du Maroc à promouvoir l'action africaine commune, ainsi que les différents programmes de l'institution législative continentale tendant à soutenir le progrès social et économique, les systèmes éducatifs, l'intégration régionale, la gouvernance démocratique et la paix dans le continent.

Le Maroc est un acteur majeur de la coopération afro-africaine, a-t-il dit, mettant en exergue la Vision stratégique et le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui ont positionné le Royaume en tant qu'acteur économique incontournable en Afrique.

M. Talbi El Alami a, à cet égard, rappelé les nombreuses initiatives et les projets stratégiques lancés par Sa Majesté le Roi en faveur du développement du continent. Lui emboitant le pas, le Président du Parlement panafricain a salué les initiatives entreprises par le Maroc, sous la sage conduite du Souverain, en faveur de l'Afrique et des citoyens africains.

Il a, ainsi, cité le grand projet du Gazoduc Nigeria-Maroc, l'ambitieuse initiative royale Afrique-Atlantique visant à permettre à certains pays africains d'accéder à l'Océan Atlantique et l'annulation de la dette de certains pays africains les moins avancés. Les nombreux investissements déployés par le Royaume dans le continent et les multiples accords de coopération conclus avec ses partenaires africains illustrent, à bien des égards, ses efforts louables pour une Afrique intégrée, prospère et résolument tournée vers l'avenir, a-t-il dit.

Les discussions entre MM. El Alami et Charumbira ont eu lieu en marge de la 12ème Conférence annuelle des présidents des Parlements africains, qui se tient du 18 au 20 septembre courant au siège du PAP à Johannesburg, en Afrique du Sud.

En plus de M. Talbi El Alami, le Parlement marocain est représenté à la session de septembre du PAP par Laila Dahi du Rassemblement national des indépendants (RNI), Khadija Arouhal du Parti du progrès et du socialisme (PPS), Abdessamad Haiker du Parti Justice et développement (PJD) et Hanaa Benkhair de l'Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM).